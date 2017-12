Aftosa: RS começa campanha de vacinação na próxima semana Porto Alegre, 27 - A Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul começa na próxima segunda-feira (3) a primeira etapa de vacinação contra febre aftosa do rebanho bovino e bubalino do Estado. A exemplo deste ano, a imunização será feita em duas etapas em 2005, entre 3 a 31 de janeiro na metade sul e de 1º a 28 de fevereiro na metade norte. A vacinação deve atingir 10 milhões de animais na região sul e 3,5 milhões na norte. De acordo com o chefe do serviço de erradicação e combate à aftosa, Antônio Ferreira Neto, a meta da secretaria é superar o índice de 94% de imunização do rebanho, registrado em 2004, e chegar a 100%. A vacinação será gratuita para cerca de 4 milhões de pequenos produtores, seguindo critérios do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). Os produtores beneficiados pela isenção, proprietários de até 50 reses, serão indicados pela Emater e sindicatos rurais. "Um produtor que mantém 70 bovinos e está enquadrado nas regras do Pronaf terá direito a imunizar sem ônus 50 animais, pagando a diferença", explicou Ferreira Neto. O custo da imunização gratuita será de R$ 5,5 milhões. O produtor que não realizar o procedimento no período definido pela secretaria será intimado a comparecer na Inspetoria Veterinária e Zootécnica e estará sujeito a multa. A vacina contra a aftosa foi aplicada em 12,964 milhões de cabeças de gado entre 2 de janeiro e 5 de março de 2004. O resultado corresponde a 94% do rebanho gaúcho. A segunda etapa de imunização, em junho, que atingiu apenas terneiros, chegou a 4,9 milhões de animais. Em 2003, a imunização atingiu 12,916 milhões de cabeças de gado, o equivalente a 92% do total.