Aftosa: secretários estaduais apresentam propostas a Stephanes Aftosa: secretários estaduais apresentam propostas a Stephanes Os secretários de Agricultura de dezesseis Estados brasileiros e do Distrito Federal se reúnem nesta terça-feira com o ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes, para discutir o controle nacional da febre aftosa. O encontro é resultado de uma reunião realizada em fevereiro, na capital mineira, com a presença de secretários e representantes de onze Estados para elaborar propostas de controle sanitário nas fronteiras brasileiras. Entre as sugestões discutidas em Belo Horizonte, e que serão apresentadas ao ministro, estão a utilização do Exército para o controle do trânsito de animais e produtos na fronteira. Além disso, os representantes dos sete Estados de fronteira (Acre, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul) deverão apresentar o projeto para intensificar o controle da doença na região do Brasil com Paraguai, Argentina e Bolívia, incluindo a indicação dos recursos necessários para a execução do plano.