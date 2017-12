Aftosa: venda de vacina supera todo o rebanho bovino de SP Ribeirão Preto, 6 - Levantamento da Secretaria de Agricultura e Abastecimento mostra que foram comercializadas no Estado de São Paulo cerca de 15,2 milhões de doses de vacina contra a febre aftosa durante a segunda fase da campanha de vacinação contra a doença, em novembro. Os números indicam que as vendas da vacina superam em cerca de 1 milhão o número de cabeças imunizadas em maio, quando o total do rebanho atingido chegou a 99,44%, e ainda que o volume comercializado seria suficiente para vacinar cerca de 700 mil cabeças de bovinos e bubalinos além das 14,7 milhões que integram todo o rebanho paulista. Segundo avaliação da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, algumas hipóteses explicam as vendas superiores ao rebanho, entre elas o aumento no número de cabeças não detectado pelas avaliações de campo, ou ainda a compra de vacinas em São Paulo por parte de produtores de outros Estados. O levantamento final da campanha contra a aftosa em São Paulo deverá ser divulgado no início da próxima semana.