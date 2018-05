AGC obtém empréstimo de R$ 322,2 milhões do BNDES A AGC Vidros do Brasil contratou nesta terça-feira empréstimo de R$ 322,2 milhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), anunciou a instituição financeira de fomento. O financiamento será usado na construção da primeira fábrica de vidros planos do grupo japonês no País, em Guaratinguetá (SP).