Agenda: 01/09/2004 Agronegócios: exportações é tema da seminário em SPO Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Desenvolvimento Econômico e Turismo, realiza o II SP ExportAção, que ocorre nesta quarta-feira (1º), no Centro de Exposições Imigrantes. O tema central é "Novos Caminhos para o Comércio Exterior". Acompanhe a programação :9h30 - Abertura com Geraldo Alckmin, governador do Estado de São Paulo; Antonio Palocci, ministro da Fazenda (não confirmado) e Sidney Beraldo, presidente da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo.10 h - Painel I, Novos Caminhos para o Comércio Exterior, presidido por Horácio Lafer Piva, presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp); Guido Mantega, ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão;, Mário Vilalva, diretor do Departamento de Promoção Comercial do Itamaraty; João Carlos de Souza Meirelles, secretário de Ciência, Tecnologia, Desenvolvimento Econômico e Turismo; Alencar Burti, presidente do Conselho do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas; José Maria Rabelo, diretor de Comércio Exterior do Banco do Brasil; Paulo Protásio, presidente da Associação Brasileira das Empresas Comerciais Exportadoras12h30 - Brunch14 h - Painel II, Infra-estrutura e Logística, presidido por Guilherme Afif Domingos, presidente da Federação das Associações Comerciais de São Paulo; Dario Rais Lopes, secretário dos Transportes; Andréa Calabi, secretário da Economia e Planejamento; Mauro Arce, secretário de Energia, Recursos Hídricos e Saneamento; Benedicto Fonseca Moreira, presidente da Associação de Comércio Exterior do Brasil15h30 - Painel III, Potencial Exportador, presidido por Fábio de Salles Meirelles, presidente da Federação da Agricultura do Estado de São Paulo; Roberto Rodrigues, ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Antonio Duarte Nogueira Jr., secretário de Agricultura e Abastecimento; Maurício Botelho, presidente da Embraer; Roberto Giannetti da Fonseca, presidente da Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior17 h - Encerramento, com Geraldo Alckmin, governador do Estado de São Paulo; Luiz Fernando Furlan, ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; Júlio Semeghini, deputado federal. Cana: Fenasucro é apresentada e deve gerar R$ 500 milhõesA 12ª Feira Internacional da Indústria Sucroalcooleira (Fenasucro), que ocorrerá de 14 a 17 de setembro, será apresentada oficialmente nesta quarta-feira (1º), a partir das 11h30, em Ribeirão Preto. Considerado o maior evento do setor sucroalcooleiro, a Fenasucro será realizada no Parque de Exposições de Sertãozinho e são esperados 280 expositores além de 29 mil visitantes. Os organizadores esperam ainda que sejam gerados negócios superiores a R$ 500 milhões, 25% a mais do que na edição passada. Mais informações www.fenasucro.com.br. IEA: preços agrícolas de agosto serão divulgadosO Instituto de Economia Agrícola (IEA), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, deve divulgar nesta quarta-feira (1º) os preços recebidos pelos produtores paulistas, referentes ao mês de agosto. O levantamento considera as 19 principais atividades da agropecuária do Estado. Aftosa: Minas Gerais inicia vacinação no Circuito LesteO Instituto Mineiro de Agropecuária começa nesta quarta-feira a segunda etapa da campanha de vacinação de bovinos contra a febre aftosa nas regiões do Estado pertencentes ao Circuito Pecuário Leste (Central, Leste, Nordeste, Norte e Zona da Mata). A imunização envolverá 155 mil propriedades rurais espalhadas por 586 municípios. Nesta etapa serão vacinados de novo em torno de quatro milhões de animais de até 30 meses de idade. Até 30 de setembro o governo do Estado espera vacinar cerca de 98% dos animais.