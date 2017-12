Agenda: 01/10/2004 Commodities: CFTC divulga relatório sobre posicionamento de tradersA Commodity Futures Trading Commission (CFTC) divulga hoje seu relatório semanal sobre o posicionamento dos traders nos mercados de café arábica, açúcar demerara e cacau na Coffee, Sugar & Cocoa Exchange (CSCE) e soja, milho e trigo na Chicago Board Of Trade (CBOT). Álcool: Cepea divulga indicadores de anidro e hidratadoO Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq) divulga hoje, no fim da tarde, os indicadores semanais dos preços do álcool combustível anidro e hidratado. Rodrigues inaugura nova sede do CIEE em Ribeirão Preto (SP)O ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, participa da inauguração da nova sede do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) nesta sexta-feira, a partir das 18 horas, em Ribeirão Preto (SP). Após o evento, Rodrigues permanece na região durante o final de semana e ficará em sua fazenda, a Santa Izabel, na cidade de Guariba (SP), na qual irá votar nas eleições municipais deste domingo.