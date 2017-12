Agenda: 01/10/2004 Commodities: CFTC divulga relatório sobre posicionamento de tradersA Commodity Futures Trading Commission (CFTC) divulga hoje seu relatório semanal sobre o posicionamento dos traders nos mercados de café arábica, açúcar demerara e cacau na Coffee, Sugar & Cocoa Exchange (CSCE) e soja, milho e trigo na Chicago Board Of Trade (CBOT). Álcool: Cepea divulga indicadores de anidro e hidratadoO Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq) divulga no fim da tarde desta sexta-feira (1º) os indicadores semanais dos preços do álcool combustível anidro e hidratado. CIEE: Rodrigues inaugura nova sede em Ribeirão Preto (SP)O ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, participa da inauguração da nova sede do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) nesta sexta-feira, a partir das 18 horas, em Ribeirão Preto (SP). Após o evento, Rodrigues permanece na região durante o fim de semana e ficará em sua fazenda, a Santa Izabel, na cidade de Guariba (SP), na qual irá votar nas eleições municipais deste domingo. PIS/Cofins: seminário discute legislação para o agronegócioO Conselho do Agronegócio (Consagro) e a Secretaria da Receita Federal realizam seminário sobre a legislação do PIS/Cofins para o agronegócio. O seminário começa às 14h, no auditório do Ministério da Agricultura, em Brasília. A proposta é esclarecer dúvidas sobre a legislação aplicável do PIS/Confins aos diferentes segmentos do setor. Carnes: Brasil volta a negociar com russos retirada do embargoO governo brasileiro faz hoje mais uma tentativa para convencer os russos a modificar as condições de acesso à carne do País naquele mercado. Diplomatas brasileiros irão se reunir em Genebra com representantes do Kremlin e, mais uma vez, vão insistir na necessidade de uma solução para as barreiras enfrentadas pela carne nacional. Aftosa: campanha deve imunizar 5,6 milhões de bovinosO Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento inicia hoje a campanha de vacinação contra a febre aftosa dos rebanhos bovino e bubalino de Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Amazonas e Roraima. A campanha, a ser executada pelos governos estaduais, com recursos repassados pelo Ministério, tem por finalidade a imunização dos 5,58 milhões de cabeças de gado do seis Estados. O plantel mais numeroso é de Pernambuco, com 1,75 milhão de animais. Em seguida, vem Amazonas (1,04 milhão), Paraíba (951,6 mil), Rio Grande do Norte (714,7 mil), Alagoas (706,4 mil) e Roraima (423 mil). Carnes: Dimarzio faz palestra para conselho de importadores dos EUAO secretário-executivo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, José Amauri Dimarzio, faz palestra para empresários em jantar anual do Conselho de Importadores de Carne da América (MICA), às 20h30, em Nashville, cidade do estado norte-americano do Tennessee. Ele vai falar sobre o agronegócio brasileiro. Embrapa: workshop sobre software livre termina hojeTermina hoje, na sede da Embrapa, o 1º Workshop para Implantação de Software Livre na Embrapa. O evento, que começou segunda-feira (27), é organizado pelo Departamento de Tecnologia da Informação (DTI) da empresa ,em parceria com a Embrapa Informática Agropecuária de Campinas (SP). Desde segunda-feira (27), os técnicos de informática dos centros de pesquisa da Embrapa estão sendo treinados para elaborar um plano de implantação de software livre e certificação digital na empresa. Comércio exterior: resultado da balança de setembro sai hojeO Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior divulga às 10 horas, em seu 'site' na internet, o resultado da balança comercial de setembro. Às 15h30, o secretário de Comércio Exterior, Ivan Ramalho, dá entrevista para detalhar os números e comentá-los. Conta-investimento: mecanismo estréia hojeHoje é o primeiro dia da implementação da conta-investimento. O mecanismo foi criado para permitir a migração de recursos de uma aplicação financeira para outra, mesmo entre bancos distintos, sem a cobrança da CPMF. Há grande expectativa sobre qual será a reação dos investidores diante da novidade. Greve: TST tenta mediaçãoO presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), ministro Vantuil Abdala, anunciou que vai tentar intermediar a reabertura de negociação entre os bancários em greve e a representação dos bancos. Hoje, Abdala se reúne, em Brasília, com o presidente da Federação Nacional dos Bancos (Fenaban), Márcio Cipriano, e sugere para segunda-feira uma reunião de negociação. Em SP, o TRT deve divulgar hoje a decisão da juíza Maria Aparecida Duenhas sobre o recurso apresentado ontem pelo Sindicato dos Bancários para tentar cassar uma liminar do próprio TRT que determinou a abertura de todas as agencias bancárias em greve. BC/Fazenda: Palocci e Meirelles no FMI e no BirdO ministro da Fazenda, Antonio Palocci, e o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, participam, em Washington, da Reunião Anual do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial (Bird). BM&F/BB: convênio para exportação será assinadoA Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) de São Paulo e o Banco do Brasil assinam , às 15h30, na BM&F (Praça Antonio Prado,48 - 7º andar) convênio para acordo na área de Comércio Exterior. A parceria visa a apoiar empresas brasileiras que tenham interesse em exportar, incrementando, assim, as exportações brasileiras, quer pela inclusão de novos produtos quer pela ampliação de participantes. Pelo convênio, o Banco do Brasil e a BM&F passam a cooperar nas centrais de Call Center para o Exportador, já em funcionamento nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A entrevista coletiva será dada pelo diretor Geral da BM&F, Edemir Pinto, e pelo vice-presidente de Negócios Internacionais e Atacado do Banco do Brasil, Rossano Maranhão.