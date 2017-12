Agenda: 01/11/2004 Aftosa: plano para erradicação nas Américas deve sair hojeO plano de erradicação da febre aftosa nas Américas, definido pelo Grupo Interamericano para Erradicação da Febre Aftosa nas Américas (GIEFA), será entregue hoje, em Washington (EUA), a Mirta Roses Periagro, diretora da Organização Panamericana de Saúde (OPS). No Brasil, o plano continental será divulgado na reunião dos Ministros de Agricultura e setores privados do Comitê Hemisférico para a Erradicação da Febre Aftosa (COHEFA), programado para Brasília. Em síntese, o relatório prevê erradicação clínica da febre aftosa em cinco anos, a partir de 2005. Grãos: USDA divulga relatório semanal de inspeções e safraO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulga hoje dois relatórios semanais: de inspeções de exportação (ao meio dia) e de acompanhamento da safra americana (às 17 horas). Ambos os horários são de Brasília. Chicago/NY/Londres: bolsas abrem mais tarde a partir de hojeTerminou ontem o horário de verão nos Estados Unidos e no Reino Unido e os relógios destes países foram atrasados em uma hora. Com isso, as bolsas de Nova York (Nybot), Chicago (CBOT) e Londres (Liffe) passam a abrir uma hora mais tarde pelo horário de Brasília hoje, 1º de novembro. A partir de amanhã a diferença passa a ser de 2 horas por conta do início do horário de verão no Brasil, quando os relógios serão adiantados em 1 hora. Confira abaixo as tabelas com os horários de operação das bolsas hoje e amanhã: DIA 1º DE NOVEMBRO - diferença de uma hora Nova York (Nybot) Abertura Fechamento Cacau 10h00 13h50 Açúcar 11h00 14h00 Café 11h15 14h30 Suco 12h00 15h30 Algodão 12h30 16h15 Chicago (CBOT) Milho/trigo/soja 12h30 16h30 Londres (Liffe) Cacau 6h30 13h50 Café 6h40 13h55 Açúcar 6h45 15h30 DIA 2 DE NOVEMBRO - diferença de duas horas Nova York (Nybot) Abertura Fechamento Cacau 11h00 14h50 Açúcar 12h00 15h00 Café 12h15 15h30 Suco 13h00 16h30 Algodão 13h30 17h15 Chicago (CBOT) Milho/trigo/soja 13h30 17h30 Londres (Liffe) Cacau 7h30 14h50 Café 7h40 14h55 Açúcar 7h45 15h30 Aftosa: Circuito Pecuário Centro-Oeste começa vacinaçãoComeça no dia hoje a etapa de vacinação contra a febre aftosa no Circuito pecuário Centro Oeste, que concentra o maior número de animais em todo o País. A área inclui 330 municípios de Minas Gerais e também os estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, parte do Paraná, São Paulo, Tocantins e Distrito Federal. A vacinação encerra em 30 de novembro. Nesta etapa são vacinados somente animais com até 30 meses. Feriado: Lula passa o dia em Brasília sem compromissos oficiaisO presidente Luiz Inácio Lula da Silva permanece hoje e amanhã (Dia de Finados) em Brasília, sem compromissos oficiais. Nesta segunda-feira (1º), os ministérios, autarquias e outras repartições públicas não funcionam por causa do feriado do Dia do Servidor Público, transferido do dia 28 para hoje. Eleições: Genoino vai falar sobre desempenho do PTO presidente nacional do PT, José Genoino, concederá entrevista coletiva, às 15h, na sede do partido, em São Paulo (Rua Silveira Martins, 132). Ele vai falar sobre o desempenho da legenda no segundo turno das eleições municipais. FGV: IPC-S será divulgadoA Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga, à noite, os dados referentes ao Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S). Eleições: Serra concederá entrevistaO prefeito eleito de São Paulo, José Serra, (PSDB) concede entrevista às 15h no Hotel Crowne Plaza, na Rua Frei Caneca, acompanhado de lideranças e expressões partidárias tucanas.