Agenda: 01/12/2004 Aftosa: comitê discute plano para erradicar doença nas AméricasO Comitê Hemisférico para Erradicação da Febre Aftosa discutirá hoje, durante reunião na sede da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), em Brasília, o novo plano de ação para eliminar a doença do continente até 2009. A Opas estima em US$ 40 milhões o volume de recursos adicionais necessários para aplicar no programa nos próximos cinco anos. A nova estratégia de combate da aftosa deve prever o reforço das campanhas de sanidade animal nas regiões de fronteira dos países da América do Sul.