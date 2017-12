Agenda: 01/12/2004 Aftosa: comitê discute plano de erradicação na América do SulO Comitê Hemisférico para Erradicação da Febre Aftosa discutirá hoje, durante reunião na sede da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), em Brasília, o novo plano de ação para eliminar a doença do continente até 2009. A Opas estima em US$ 40 milhões o volume de recursos adicionais necessários para aplicar no programa nos próximos cinco anos. A nova estratégia de combate da aftosa deve prever o reforço das campanhas de sanidade animal nas regiões de fronteira dos países da América do Sul. Citros: Abecitrus apresenta resultados e perspectivasO presidente da Associação Brasileira dos Exportadores de Cítricos (Abecitrus), Ademerval Garcia, apresenta, em um almoço com a imprensa nesta quarta-feira, os resultados de 2004 e as perspectivas para 2005 no setor de processamento e exportação de suco de laranja. O Brasil e o Estado de São Paulo são os maiores produtores e exportadores mundiais de suco concentrado e congelado de laranja. O encontro será na sede da entidade, em Ribeirão Preto (SP). Café: Vietnã é foco de Conferência que reúne países asiáticosA safra do Vietnã, maior produtor mundial de robusta, será o foco da Conferência Internacional de Café da Ásia 2004 que acontece entre hoje e amanhã na cidade de Ho Chi Minh, capital do país. Serão discutidos o impacto da produção no mercado global, tendências de exportação e projeções. Agrotóxicos: unidade recicladora será inaugurada em Xerém (RJ)O Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias (inpEV) inaugura nesta quarta-feira (1º), a partir das 13 horas, em Xerém, no Rio de Janeiro, a unidade recicladora ReciCap. A nova unidade tem área construída de 1.940m² e vai reciclar 60 toneladas de tampas de embalagens de agrotóxicos por mês. Com apoio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a iniciativa surgiu para solucionar um problema constante no sistema de destinação final de embalagens: as tampas tinham que ser incineradas por falta de alternativa. Carne: Japão amplia sistema de rastreamento a consumidoresA partir desta quarta-feira (1º), o Japão irá ampliar para o comércio varejista e restaurantes um sistema de rastreamento de carne bovina que já atende à indústria. Com este sistema, o país cria um vínculo entre produtores e consumidores, informa a agência de notícias Kyodo News. Por este sistema, animais importados vivos ou criados dentro do país receberão um número de registro de 10 dígitos, que permitirá aos consumidores ter acesso a informações sobre o animal pela internet. Comércio exterior: resultados de novembro serão comentadosO secretário de Comércio Exterior, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), Ivan Ramalho, dá entrevista coletiva, às 15h30, no auditório térreo do Ministério. Ele vai comentar os números da balança comercial de novembro. Os resultados serão divulgados, às 10h, no site do MDIC (www.desenvolvimento.gov.br). OMC: governo brasileiro conclui sabatina hojeDepois de receber mais de 300 questões e mobilizar uma equipe de cerca de 15 pessoas em Genebra e Brasília para dar respostas às queixas de todos os países, o governo brasileiro volta hoje (1º) às salas da Organização Mundial de Comércio (OMC) para o último dia de sua avaliação, que ocorre a cada quatro anos. O governo afirmará que está preparado para realizar uma nova liberalização de sua economia, mas condicionando essa abertura ao grau de benefícios que terá com a ampliação do acesso aos mercados dos países ricos para seus produtos agrícolas. OMC: começa processo de escolha do novo diretor-geralA Organização Mundial do Comércio (OMC) abre oficialmente hoje (1) a corrida para definir quem será o próximo diretor-geral da entidade. Nos próximos 30 dias, os governos podem registrar seus candidatos, que começarão a ser avaliados em janeiro. Apesar de o Brasil indicar que apresentará o embaixador Luis Felipe de Seixas Correa às eleições, o governo do Uruguai promete manter seu candidato e pode oficializar ainda hoje em Genebra o pleito de seu representante, o embaixador Carlos Perez del Castillo. Fenabrave: venda de veículos será divulgadaA Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) divulga em seu site (www.fenabrave.com.br) o balanço referente a novembro. Em outubro, as vendas de automóveis e comerciais leves somaram 132.232 unidades e foram 2,72% maiores do que em setembro. No mesmo comparativo, os negócios com caminhões subiram 3,8%, para 7.428 unidades. IBGE: pesquisa sobre expectativa de vida será apresentadaO Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, às 9h30, a tábua de mortalidade, que diz a expectativa de vida média do brasileiro, referente a 2003. Os resultados são importantes para a previdência pública e privada. PPP: Comissão no Senado pode votar projeto de leiA Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), no Senado, deve concluir, em sessão que começa às 10 horas, a votação do projeto de lei que cria normas para a contratação de parcerias público-privadas (PPPs). Turismo: Lula abre fórum em SalvadorO presidente abre às 10 horas, no Teatro Castro Alves, na capital baiana, o Fórum Mundial do Turismo. Ele deve chegar de volta a Brasília às 14h30. Onip: diretor da Petrobras participa de café da manhãO diretor de Abastecimento da Petrobrás, Paulo Roberto Costa, falará, às 8h, no café da manhã da Organização Nacional da Indústria de Petróleo (Onip), na Av. Graça Aranha, 1. G7: UE divulga PIB preliminar e taxa de desempregoA União Européia divulga, às 8h (de Brasília), o PIB preliminar da zona do euro no terceiro trimestre e as projeções para o quarto trimestre e o primeiro trimestre de 2005 e a taxa de desemprego da zona do euro em outubro. Às 9h (de Brasília), a França divulga o número de veículos novos registrados em novembro. Às 11h30 (de Brasília), o Canadá divulga o índice de preços industriais de outubro e o índice de preços de matérias-primas de outubro. Às 21h50 (de Brasília), o Japão divulga os dados da base monetária em novembro. EUA: relatório sobre estoque de petróleo sai às 13h30O American Petroleum Institute e a agência de informações do Departamento de Energia (EIA/DoE) divulgam às 13h30 (de Brasília) suas estimativas sobre o nível dos estoques norte-americanos de petróleo e derivados na semana até 26 de novembro. A previsão média de 13 analistas para a variação nos estoques de petróleo bruto é um crescimento de 400 mil barris; as previsões variaram entre uma redução de 2 milhões de barris e um crescimento de 2,5 milhões de barris. A previsão média para a variação no estoque de derivados é um crescimento de 1,28 milhão de barris (com as previsões variando entre uma redução de 2 milhões de barris e um crescimento de 3 milhões de barris). A previsão média para a variação no estoque de gasolina é um crescimento de 1,04 milhão de barris (com as previsões variando entre uma queda de 2 milhões de barris e um crescimento de 2,5 milhões de barris). A previsão para a taxa de utilização da capacidade das refinarias é 93,1%, com um crescimento de 0,2 ponto porcentual em relação à semana anterior. EUA: Federal Reserve divulga Livro Bege às 17 horasO Federal Reserve norte-americano divulga o "livro bege", às 17h (de Brasília). Trata-se do sumário sobre as condições da economia dos EUA que servirá de base para as decisões de política monetária a serem tomadas na próxima reunião do Comitê de Mercado Aberto do Fed (Fomc), no dia 14. Às 17h10 (de Brasília), a presidente do Federal Reserve Bank de San Francisco, Janet Yellen, fala sobre "a perspectiva econômica dos EUA: o ponto de vista de uma formuladora da política monetária", durante conferência na Arizona state University, em Phoenix.