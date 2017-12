Agenda: 01/12/2004 Aftosa: comitê discute plano para erradicar doença nas AméricasO Comitê Hemisférico para Erradicação da Febre Aftosa discutirá hoje, durante reunião na sede da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), em Brasília, o novo plano de ação para eliminar a doença do continente até 2009. A Opas estima em US$ 40 milhões o volume de recursos adicionais necessários para aplicar no programa nos próximos cinco anos. A nova estratégia de combate da aftosa deve prever o reforço das campanhas de sanidade animal nas regiões de fronteira dos países da América do Sul. Citros: Abecitrus apresenta resultados e perspectivasO presidente da Associação Brasileira dos Exportadores de Cítricos (Abecitrus), Ademerval Garcia, apresenta, em um almoço com a imprensa nesta quarta-feira, os resultados de 2004 e as perspectivas para 2005 no setor de processamento e exportação de suco de laranja. O Brasil e o Estado de São Paulo são os maiores produtores e exportadores mundiais de suco concentrado e congelado de laranja. O encontro será na sede da entidade, em Ribeirão Preto (SP). Café: Vietnã é foco de Conferência que reúne países asiáticosA safra do Vietnã, maior produtor mundial de robusta, será o foco da Conferência Internacional de Café da Ásia 2004 que acontece entre hoje e amanhã na cidade de Ho Chi Minh, capital do país. Serão discutidos o impacto da produção no mercado global, tendências de exportação e projeções.