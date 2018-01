Agenda: 02/01/2006 Boi: RS promoverá vacinação intensiva contra febre aftosaO governo do Rio Grande do Sul promoverá vacinação intensiva do gado contra a febre aftosa a partir de hoje (2) até o fim do mês. Normalmente, o programa ocorreria em dois meses. Mas o governo gaúcho decidiu abreviar o período para aumentar a eficácia da vacinação, ao fazer todos os animais atingirem juntos o pico de imunidade, o que facilita a erradicação da doença. A vacinação é obrigatória. Todos os 360 mil pecuaristas do Estado deverão aplicá-la em seus animais, sob pena de, desobedecendo à ordem, pagar uma multa de 2% do valor do rebanho. O rebanho do RS é de 13,6 milhões de bovinos e bubalinos e a meta é vacinar mais de 93% do total - marca atingida em 2004 - com a imunização de 12,6 milhões de animais. Agronegócio: Banco do Brasil concederá coletiva às 14h30O vice-presidente de Agronegócios e Governo do Banco do Brasil (BB), Ricardo Conceição, concederá entrevista coletiva às 14h30 desta segunda-feira (2). O objetivo, de acordo com informações da assessoria de imprensa do BB, é fazer um balanço das aplicações de recursos no agronegócio em 2005 e adiantar os primeiros passos a serem dados no próximo ano. Commodities: bolsas dos EUA e Reino Unido não abrem hojeOs mercados não abrem hoje nos Estados Unidos e Reino Unido. Sendo assim, os mercados agrícolas das bolsas de Nova York (Nybot), Chicago (CBOT), Kansas (KCBT), Mineápolis (MGE) e Londres (Liffe) não operam. As bolsas reabrem amanhã. Comércio exterior: Furlan divulga balança de 2005O resultado da balança comercial do País em 2005 será divulgado às 15h30 pelo ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, na sede do BNDES em São Paulo. Os números gerais da balança serão disponibilizados, às 15h, aos jornalistas que estiverem no BNDES e, uma vez iniciada a entrevista de Furlan, também poderão ser acessados no site do MDIC (mdic.gov.br). BC: Pesquisa Focus será divulgadaO Banco Central (BC) divulga, hoje de manhã, a pesquisa semanal Focos, contendo previsões das maiores instituições financeiras sobre os principais indicadores econômicos. FGV: IPC-S até 31 de dezembro sai hojeA Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga às 8 horas o Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) de até 31 de dezembro. Às 11h a FGV concede coletiva de imprensa sobre o indicador, na Praia de Botafogo.