Agenda: 02/01/2006 Boi: RS promoverá vacinação intensiva contra febre aftosaO governo do Rio Grande do Sul promoverá vacinação intensiva do gado contra a febre aftosa a partir de 2 de janeiro até o fim do mês. Normalmente, o programa ocorreria em dois meses. Mas o governo gaúcho decidiu abreviar o período para aumentar a eficácia da vacinação, ao fazer todos os animais atingirem juntos o pico de imunidade, o que facilita a erradicação da doença. A vacinação é obrigatória. Todos os 360 mil pecuaristas do Estado deverão aplicá-la em seus animais, sob pena de, desobedecendo à ordem, pagar uma multa de 2% do valor do rebanho. O rebanho do RS é de 13,6 milhões de bovinos e bubalinos e a meta é vacinar mais de 93% do total - marca atingida em 2004 - com a imunização de 12,6 milhões de animais. Agronegócio: Banco do Brasil concederá coletiva às 14h30O vice-presidente de Agronegócios e Governo do Banco do Brasil (BB), Ricardo Conceição, concederá entrevista coletiva às 14h30'da próxima segunda-feira (2). O objetivo, de acordo com informações da assessoria de imprensa do BB, é fazer um balanço das aplicações de recursos no agronegócio em 2005 e adiantar os primeiros passos a serem dados no próximo ano. Commodities: bolsas dos EUA e Reino Unido não abrem hojeOs mercados não abrem hoje nos Estados Unidos e Reino Unido. Sendo assim, os mercados agrícolas das bolsas de Nova York (Nybot), Chicago (CBOT), Kansas (KCBT), Mineápolis (MGE) e Londres (Liffe) não operam. As bolsas reabrem amanhã.