Agenda: 02/09/2004 Agronegócios: ABMR&A promove seminário sobre a safra 2004/2005A Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio (ABMR&A) promove nesta quinta-feira (2) seminário "Safra 2004/2005 - Mercados, Marketing e Alavancagem Financeira", que discutirá as perspectivas econômicas e a competitividade do agronegócio. Representantes da ANFAVEA, ABIMAQ, ANDA, ANDEF e ABRASEM estarão presentes para debater as tendências no mercado de insumos. O secretário de política agrícola do Ministério da Agricultura, Ivan Wedekin, falará sobre os novos instrumentos para estimular a comercialização agrícola, a partir das 10 horas. O seminário ocorre no Auditório do Crowne Plaza Hotel (Rua Frei Caneca, 1360), em São Paulo. Mais informações no site www.abmra.com.br. Safra 2004/05: Coamo e Mapa debatem ferramentas de comercializaçãoO diretor de Abastecimento Agropecuário do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, José Maria dos Anjos, discute nesta quinta-feira (2), a partir das 8h30, na sede da Coamo Cooperativa Agroindustrial, em Campo Mourão, no Paraná, a proposta para a criação de novos títulos e instrumentos de comercialização para a safra 2004/2005. Safra 2003/04: governo divulga sexta estimativaO governo divulga nesta quinta-feira (2) a sexta estimativa para a safra 2003/04 de grãos. A previsão será divulgada às 11h15 na sede da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em Brasília. Os números serão apresentados pelo presidente da estatal, Luís Carlos Guedes Pinto. A ênfase do levantamento será para as culturas de inverno, como milho safrinha, trigo, aveia, centeio, cevada e triticale. Em julho, a Conab estimou colheita de 119,514 milhões de toneladas de grãos no ano-safra, recuo em relação as 123,168 milhões de toneladas de 2002/03. Sanidade animal: seminário internacional ocorre na ExpointerO seminário internacional "Políticas Integradas de Sanidade Animal e Vegetal para o Mercosul" começa, às 15h, no Pavilhão de Eventos da Expointer, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS). O evento é promovido pela Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. Ovinos: Rigotto assina protocolo para desenvolver produção de lãO governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigotto, e o presidente da Paramount Lansul, Fuad Mattar, assinam protocolo de intenções nesta quinta-feira (2), a partir das 17 horas, na Expointer. A medida tem como objetivo promover o desenvolvimento da ovinocultura de lã na Região Sul do País. Transgênicos: Farsul vai discutir plantio na ExpointerParlamentares da Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados e da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul) reúnem-se para avaliar o cenário atual para plantio de variedades transgênicas nesta safra. Os debates serão em torno do Projeto de Lei de Biossegurança, que, entre outros pontos, estabelece regras para plantio e comercialização de variedades transgênicas. O texto está em análise no Senado Federal. A intenção é avaliar se é possível aprovar o PL antes do período de plantio da safra. A reunião ocorrerá durante a 27ª Exposição Internacional de Animais, Máquinas, Implementos e Produtos Agropecuários (Expointer), em Esteio, no Rio Grande do Sul, a partir das 15h. Café: CDPC discute ampliação do limite de financiamentoOs integrantes do Conselho Deliberativo de Política do Café (CDPC) discutem nesta quinta-feira (2) pedido dos cafeicultores para ampliação do limite global de financiamento para a comercialização da safra. Considerando as várias fontes para apoio à comercialização - Linha Especial de Crédito à Comercialização (LEC), Empréstimo do Governo Federal (EGF) e estocagem, entre outros - o limite de financiamento é de R$ 140 mil por cafeicultor. Os produtores querem ampliação do limite individual para R$ 240 mil. Na pauta da reunião, também está a liberação de R$ 350 milhões do caixa do Funcafé para custeio da safra 2004/05, voto aprovado pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) na última quinta-feira, 26. Commodities: USDA divulga relatório semanal de exportaçõesO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulga hoje, às 9h30 de Brasília, seu relatório semanal das exportações americanas de soja e derivados, milho, trigo, algodão e carne bovina. Presidência: Lula reúne-se com Rodrigues às 12h30O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa, às 9h30, no Palácio do Planalto, da 9ª Reunião Plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, com a presença dos ministros do Planejamento, Orçamento e Gestão, Guido Mantega; da Integração Nacional, Ciro Gomes; da Secretaria do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, Jaques Wagner, e da Secretaria de Coordenação Política e Assuntos Institucionais, Aldo Rebelo. Às 12h30, Lula deve receber o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Roberto Rodrigues. Depois, às 15h, reúne-se com o presidente eleito da Fiesp, Paulo Skaf e, às 17h30, com o ministro da Secretaria Geral da Presidência, Luiz Dulci. Pesca: José Fritsch visita cidade chinesa de WeihaiO ministro da Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca (Seap), José Fritsch, realiza visita de três dias à cidade chinesa de Weihai. Nesse período, ele manterá encontros com representantes do Ministério da Pesca e da Academia de Ciências de Pesca da China. O objetivo é discutir cooperação mútua no setor pesqueiro. Cerrado: chineses visitam unidade da EmbrapaO ministro de Cereais da China, Nie Zenbang lidera uma comitiva que veio ao Brasil discutir a pauta de exportações de cereais brasileiros para a China, como a soja, além de questões relacionadas com a defesa sanitária. Nesta quinta-feira (2), a partir das 14h30, os chineses visitam as instalações da Embrapa Cerrados, localizada em Planaltina, que viabiliza soluções tecnológicas para o desenvolvimento competitivo e sustentável do agronegócio na região. FGV: sondagem do consumidor e IPC-SP são divulgadosA Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga, às 14h30, os resultados da sua 9a Sondagem de Expectativas do Consumidor.Será na sede da FGV, na Av. Praia de Botafogo, 190, 9º andar. Às 13h, a FGV divulga o índice IPC-SP de agosto. Para análise e comentários do novo índice e do atual cenário econômico financeiro nacional, estarão presentes os economistas Yoshiaki Nakano, Geraldo Gardenali e Alexandra Godoi. Fecomércio/SP: IPV será divulgadoO Índice de Preços no Varejo (IPV), da Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomércio/SP),será divulgado nesta quinta-feira. Dieese: ICV sai nesta quinta-feiraA coordenadora da Pesquisa de Preços do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos (Dieese) , Cornélia Nogueira Porto, divulga às 11 horas os resultados do Índice do Custo de Vida (ICV), calculado pela instituição para o município de São Paulo e referentes ao mês de agosto. A divulgação será na rua Dª Germaine Bouchard, 339 - Água Branca. Fome Zero: Palocci e Ananias reúnem-se com integrantesO ministro da Fazenda, Antonio Palocci, e todos os outros dez ministros integrantes do Grupo de Trabalho Fome Zero, que integra a Câmara Setorial de Políticas Sociais, confirmaram participação, a partir das 14 horas, em uma reunião de articulação do Grupo de Trabalho Fome Zero. O encontro é no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, onde o ministro Patrus Ananias, dá entrevista às 17 horas. Ciesp: Vaz concede entrevistaO presidente eleito do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) concede entrevista às 12 horas, no Gran Meliá Mofarrej ( Alameda Santos, 1473), onde realiza, a partir das 10h, a primeira reunião com os representantes de sua base de apoio. Seade: estudo sobre economia será divulgadoA Fundação Seade divulga às 9h30, em sua sede (av. Cásper Líbero, 464, 13° andar), estudo que detalha os setores da economia em todas as regiões do Estado de São Paulo. Os dados foram retirados da Pesquisa da Atividade Econômica Paulista e indicam que o setor dos serviços na metrópole está mais voltado para atender às demandas das empresas, enquanto aqueles oferecidos no interior, se dirigem mais às pessoas (educação, saúde). Nos serviços, os destaques são os subsetores de informática, telecomunicações, atividades de lazer e cultura, terceirização e outros.)