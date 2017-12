Agenda: 02/12/2004 Citros: Fundecitrus realiza simpósio internacional sobre GreeningO Fundo de Defesa da Citricultura (Fundecitrus) realiza o Simpósio Internacional de Greening, doença descoberta em março que está presente em 45 municípios paulistas. O evento acontece no auditório da Universidade Paulista (Unip), em Araraquara (SP), a partir das 9 horas. Terá a presença dos pesquisadores Faunie van Vuuren e Hennie Le Roux, que irão falar sobre os impactos da doença na África do Sul, único país cujos citricultores conseguem manter comercialmente a citricultura em convívio com a doença. Commodities: USDA divulga relatório semanal de exportaçõesO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulga hoje, às 11h30 de Brasília, seu relatório semanal das exportações americanas de soja e derivados, milho, trigo, algodão e carne bovina. Sisbov: câmara setorial do boi discutirá fim da obrigatoriedadeO ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Roberto Rodrigues, reúne-se nesta quinta-feira (2), a partir das 9 horas, com os secretários de Agricultura, parlamentares da bancada ruralista e membros da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Carne Bovina para discutir a proposta do setor privado de tornar voluntária a adesão dos pecuaristas ao Sistema Brasileiro de Identificação de Origem Bovina e Bubalina (Sisbov). O encontro será no auditório do ministério. Após a discussão deste tema, a Câmara Setorial discutirá as mudanças das normas da rastreabilidade aprovadas em junho e julho pelo Comitê Técnico Consultivo do Sisbov e pelo Grupo de Trabalho sobre Rastreabilidade Animal. As mudanças incluem a suspensão da etapa de 90 dias para ingresso e permanência de animais na Base Nacional de Dados do Sisbov. Açúcar/álcool: Unica e Itamaraty promovem seminárioSerá realizado hoje, das 8h30 às 18 horas, o seminário ?O Brasil e a Energia do Século 21: Açúcar e Etanol?, no Auditório do Palácio do Itamaraty, em Brasília. O evento é promovido pelo jornal Valor Econômico, pelo Ministério das Relações Exteriores e pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, com patrocínio da União da Agroindústria Canavieira de São Paulo (Unica). A abertura do evento terá a presença da ministra das Minas e Energia, Dilma Rousseff. Está prevista, ainda, a participação do ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Luiz Fernando Furlan, entre outras autoridades. Para o encerramento, está programada a participação dos ministros da Fazenda, Antonio Palocci Filho, e das Relações Exteriores, Celso Amorim. Para o encerramento, estão previstos os ministros Celso Luiz Nunes Amorim, das Relações Exteriores; e Antonio Palocci Filho, da Fazenda. Carnes: Sipam esclarece impacto de doenças animais sobre consumoNesta quinta-feira (2), a equipe do projeto Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam) estará com o barco-escola em Oriximiná, na divida do Pará com o Amazonas, para ministrar oito palestras para estudantes, professores, pecuaristas, pescadores, agentes de saúde e lideranças locais para informar sobre os impactos de doenças animais no consumo de carne e a abertura de novos mercados para os produtos brasileiros. Nos próximos dias, o Ministério da Agricultura firmará convênio com o Sipam para ampliar a parceria de apoio logístico e cartográfico nas operações de campo em toda a região amazônica. A rede tem mais de 700 pontos de comunicação remota do Sipam e fornecerá informações sobre as tendências de expansão da fronteira agrícola com mapas e análise de satélites. Mercosul/UE: retomada de negociação deve ser analisadaNegociadores do Mercosul e da União Européia iniciam nesta quinta-feira (2), no Rio, conversas sobre a possível retomada das negociações do acordo de livre comércio entre os dois blocos, suspensas desde setembro. Os maiores desafios deste encontro serão remover os pontos considerados inaceitáveis pelo Mercosul na oferta agrícola européia - chamados de "bodes" pelos negociadores brasileiros - e definir parâmetros claros para que as barganhas possam prosseguir de forma mais equilibrada. A expectativa é que ambos os lados concluam essas conversas preliminares pelo menos com o consenso sobre a realização de uma reunião entre os ministros dos quatro sócios do Mercosul e dos comissários europeus envolvidos na negociação, prevista para o início de 2005. Planejamento: Machado reúne-se com Roberto RodriguesO ministro interino do Planejamento, Orçamento e Gestão, Nelson Machado, reúne-se, às 12h, com o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Roberto Rodrigues. Fertilizantes: Furlan recebe presidente do setor de matérias-primasO ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, recebe o presidente do Sindicato Nacional da Indústria de Matérias-primas para Fertilizantes, Paulo César Matias Tinoco, às 8h, no Ministério. Às 9h, reúne-se com o presidente mundial do Grupo Aker, Leif- Arne Langoy. Depois, às 11h, encontra-se com a representante do congressista e ex-ministro do Trabalho do Peru Jesus Álvaro Hidalco, Rita Ballock. Em seguida, recebe o vice-presidente de Relações Internacionais da Boeing, embaixador.Thomas Pickering, e o diretor Administrativo da Hills & Company, embaixador Alexander Watson. Às 15h, Furlan participa de uma reunião com representantes da empresa Gartnet. Amazônia: Marina e Ciro discutem plano sustentávelOs ministros do Meio Ambiente, Marina Silva, e da Integração Nacional, Ciro Gomes, participam da reunião sobre o Plano Amazônia Sustentável, às 18h30, na Casa Civil, no Palácio do Planalto. Clima: comissão da câmara discute mudançasA Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável promove audiência pública sobre assuntos relativos a mudanças climáticas, às 10h, no plenário 14, da Câmara dos Deputados. Participa o secretário-executivo do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, professor Luiz Pinguelli Rosa. FAO: Rossetto reúne-se com FAO e Fida em MilãoO ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rossetto, viaja para Milão (Itália), às 17h10, embarcando de São Paulo. Amanhã (3), ele manterá encontros com dirigentes do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (Fida) e do Fundo das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO). EUA: auxílio-desemprego sai às 11h30O Departamento do Trabalho dos EUA divulga o número de pedidos de auxílio-desemprego feitos na semana até 27 de novembro nesta quinta-feira às 11h30 (de Brasília). A mediana das previsões de dez economistas ouvidos em pesquisa Dow Jones/CNBC é que tenham sido feitos 330 mil pedidos 7 mil a mais do que na semana anterior. Na semana até 20 de novembro foram feitos 323 mil pedidos, 12 mil a menos do que na semana precedente. Caso a previsão dos economistas se confirme, a média das quatro semanas até 27 de novembro será de 331.500 pedidos, de 332 mil nas quatro semanas até o dia 20. Febraban: Palocci e Meirelles participam de jantarO ministro da Fazenda, Antonio Palocci, e o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, participam às 20h de jantar anual de confraternização da Febraban, em São Paulo. O evento será realizado no Hotel Gran Hyatt São Paulo, no Brooklin. Democracia: Lula participa de eventoLula participa, a partir das 9 horas, no Blue Tree, de um seminário sobre democracia promovido pelo Pnud (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento). Participam da abertura também os ministros Luiz Dulci (Secretaria-Geral da Presidência) e Aldo Rebelo (Coordenação Política) e o secretário-geral do Itamaraty, embaixador Samuel Pinheiro Guimarães. FGV: sondagem do consumidor sai às 11h e IPC-SP às 13 horasA Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga, às 11h, a 12ª edição da Sondagem de Expectativas do Consumidor em entrevista coletiva na sede da instituição no Rio de Janeiro - Praia de Botafogo, 190, sala 931. O economista Aloísio Campelo apresentará a Sondagem. A FGV anuncia às 13h o índice IPC-SP de novembro, que será comentado pelos economistas Yoshiaki Nakano, Geraldo Gardenali e Alexandra Godói.