Agenda: 02/12/2004 Citros: Fundecitrus realiza simpósio internacional sobre GreeningO Fundo de Defesa da Citricultura (Fundecitrus) realiza o Simpósio Internacional de Greening, doença descoberta em março que está presente em 45 municípios paulistas. O evento acontece no auditório da Universidade Paulista (Unip), em Araraquara (SP), a partir das 9 horas. Terá a presença dos pesquisadores Faunie van Vuuren e Hennie Le Roux, que irão falar sobre os impactos da doença na África do Sul, único país cujos citricultores conseguem manter comercialmente a citricultura em convívio com a doença. Commodities: USDA divulga relatório semanal de exportaçõesO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulga hoje, às 11h30 de Brasília, seu relatório semanal das exportações americanas de soja e derivados, milho, trigo, algodão e carne bovina. Sisbov: câmara setorial do boi discutirá fim da obrigatoriedadeOs integrantes da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Carne Bovina reúnem-se para discutir o fim da obrigatoriedade de adesão ao Sistema Brasileiro de Identificação de Origem Bovina e Bubalina (Sisbov). O programa garante a rastreabilidade dos bovinos desde o nascimento até o abate e, segundo o governo, é exigência para exportação de carne. Açúcar/álcool: Unica e Itamaraty promovem seminárioSerá realizado hoje, das 8h30 às 18 horas, o seminário ?O Brasil e a Energia do Século 21: Açúcar e Etanol?, no Auditório do Palácio do Itamaraty, em Brasília. O evento é promovido pelo jornal Valor Econômico, pelo Ministério das Relações Exteriores e pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, com patrocínio da Unica - União da Agroindústria Canavieira de São Paulo. A abertura do evento contará com os ministros da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Roberto Rodrigues; de Minas e Energia, Dilma Rousseff; e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Luiz Fernando Furlan, entre outras autoridades. Para o encerramento, está programada a participação dos ministros da Fazenda, Antonio Palocci Filho, e das Relações Exteriores, Celso Amorim. Para o encerramento, estão previstos os ministros Celso Luiz Nunes Amorim, das Relações Exteriores; e Antonio Palocci Filho, da Fazenda.