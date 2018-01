Agenda: 03/01/2006 Commodities: bolsas dos EUA e Reino Unido reabrem hojeOs mercados reabrem nesta terça-feira (3) nos Estados Unidos e no Reino Unido. Com isso, voltam a operar os mercados de commodities agrícolas das Bolsas de Nova York (Nybot), Chicago (CBOT), Kansas (KCBT), Mineápolis (MGE) e Londres (Liffe). Aftosa: nova inspeção é realizada no ParanáA Secretaria da Agricultura paranaense começou ontem uma nova inspeção técnica de todo o gado das dez propriedades com suspeita de aftosa no Estado e a investigação sorológica dos animais com idade entre 6 e 24 meses. A ação acata decisão pelo juiz da 3ª Vara Federal de Londrina e a determinação do Ministério da Agricultura. O trabalho dos técnicos do Departamento de Fiscalização envolve 879 propriedades no raio de 10 km daqueles sob investigação nos municípios de Amaporã, Grandes Rios, Loanda e Maringá. Todas estão interditadas em função da suspeita da doença vesicular. FGV: IPC-S regional será divulgadoA Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga às 8 horas pela Internet os resultados regionais de inflação nas sete capitais usadas para cálculo do Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) de até 31 de dezembro. BEC: controle passa hoje ao BradescoA transferência de controle acionário do Banco do Estado do Ceará (BEC) para o Bradesco será homologada na manhã de hoje. A homologação será realizada em reunião da assembléia de acionistas do banco em Fortaleza. O diretor de Liquidações e Desestatização do Banco Central, Antonio Gustavo Matos do Vale, deverá comparecer ao encontro em que também serão definidos os nomes dos novos dirigentes do BEC. O banco foi vendido ao final do ano passado por R$ 700 milhões, em leilão que contou com a participação do Unibanco, do Itaú, do GE Capital e do próprio Bradesco. EUA: ata do Fomc de dezembro sai às 17 horasO evento de maior destaque para os mercados nos EUA nesta semana ocorrerá hoje, com a divulgação às 17h (de Brasília) da ata da reunião do Comitê de Mercado Aberto (Fomc) realizada em 13 de dezembro.