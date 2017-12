Agenda: 03/09/2004 Expointer: Roberto Rodrigues participa da abertura oficialO ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, participa às 15 horas desta sexta-feira (3), em Esteio, no Rio Grande do Sul, da abertura oficial da Expointer 2004. Antes, às 9 horas, Rodrigues e o governador Germano Rigotto abrem, na Casa da RBS, o Fórum de Sanidade Animal - Cooperação entre Fronteiras. Às 10 horas, o ministro lança novas cultivares desenvolvidas pela Embrapa Trigo. Rodrigues também assina convênio no valor de R$ 236 mil com a Federação das Cooperativas Agropecuárias do Rio Grande do Sul (Fecoagro), cujo objetivo é apoiar a realização do Programa de Alianças Estratégicas e Intercooperação para o Mercado de Exportação e/ou Importação. Fitossanidade: ministro chinês está em BrasíliaO ministro de Cereais da China, Nie Zenbang, reúne-se nesta sexta-feira (3), às 9h30, na Secretaria de Defesa Agropecuária, com o chefe da Divisão de Cooperação Técnica e Acordos Sanitários Internacionais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Odilson Luiz Ribeiro, e, às 10h, com o coordenador geral de Análise Econômica da Secretaria de Política Agrícola, Wilson Vaz de Araújo. Às 12h, a delegação almoça com a diretoria da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), onde conhecerá as atividades da empresa. Zenbang lidera uma comitiva que veio discutir a pauta de exportações de cereais brasileiros para a China, como a soja, além de questões relacionadas com a defesa sanitária. Representantes da Associação Brasileira de Óleos Vegetais (Abiove) e da Associação Nacional de Exportadores de Cereais (Anec), devem participar da reunião. Agrotóxicos: Ministério da Agricultura lança banco de dadosO Ministério da Agricultura vai relançar nesta sexta-feira (3), o Agrofit 2004, banco de dados virtual com informações sobre todos os agrotóxicos registrados. O relançamento do sistema, que serve para orientar os produtores sobre o uso de agroquímicos no controle de pragas e doenças na agricultura, será feito durante a Expointer, em Esteio, no Rio Grande do Sul. No momento, o Agrofit tem 1.100 produtos cadastrados e disponíveis à consulta pública. Commodities: CFTC divulga relatório sobre posicionamento de tradersA Commodity Futures Trading Commission (CFTC) divulga hoje seu relatório semanal sobre o posicionamento dos traders nos mercados de café arábica, açúcar demerara e cacau na Coffee, Sugar & Cocoa Exchange (CSCE) e soja, milho e trigo na Chicago Board Of Trade (CBOT). Álcool: Cepea divulga indicadores de anidro e hidratadoO Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq) divulga hoje, no fim da tarde, os indicadores semanais dos preços do álcool combustível anidro e hidratado. Ital: instituto comemora 41 anos de fundaçãoO Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital), um dos seis institutos da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, comemora nesta sexta-feira (3), a partir das 10 horas, 41 anos de existência. No evento, que contará com a participação do secretário Duarte Nogueira e outras autoridades, serão feitas homenagens aos funcionários e pesquisadores, além das agências de fomento - Finep Fapesp/Fundepag; e CNPQ, parceiras do ITAL em vários programas e projetos desenvolvidos nestes anos de trabalhos prestados ao setor de alimentos. Pesca: José Fritsch continua na ChinaO ministro da Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca (Seap), José Fritsch, visita a cidade chinesa de Weihai até amanhã (4). Desde ontem (2), quando chegou à província, o ministro está mantendo encontros com representantes do Ministério da Pesca e da Academia de Ciências de Pesca da China. O objetivo é discutir cooperação mútua no setor pesqueiro. FMI: Rodrigo Rato está no BrasilO diretor-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Rodrigo de Rato y Figaredo, participa, às 8h30, de um café da manhã no Banco Central. Às 10 horas, ele tem encontro com o ministro da Fazenda, Antonio Palocci, e, às 11h30, com o presidente Lula. Rato almoça com Palocci, às 13 horas, no Ministério da Fazenda. Às 15 horas, Rato e Palocci dão entrevista coletiva. Depois, às 16h, no Hotel Meliá Confort, encontra-se com o vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Aristóteles Atheniense, e representantes de outras entidades da sociedade civil. Presidência: Lula visita indústria em OsascoO presidente Lula chega por volta das 16 horas ao Aeroporto de Congonhas, de onde segue de helicóptero para uma visita à fábrica Flanaço-Amsted Maxion (antiga Cobrasma), em Osasco, e participa da comemoração dos 60 anos de fundação da Cobrasma. Perto das 19 horas, Lula estará chegando de novo a Congonhas, de onde retorna a Brasília. EUA: alguns mercados fecham mais cedoO mercado de títulos do Tesouro dos EUA fechará mais cedo nesta sexta-feira, às 15h (de Brasília), por causa do feriado norte-americano do Dia do Trabalho, na segunda-feira. O mercado da dívida dos emergentes também terá o fechamento antecipado. Na New York Mercantile Exchange (Nymex), os contratos futuros de ouro terão fechamento às 13h10 (de Brasília) e os de petróleo às 14h (de Brasília). Na Chicago Board of Trade (CBoT), os contratos financeiros terão fechamento às 14h (de Brasília); opções e futuros agrícolas e de índices de ações terão fechamento no horário normal. Na Chicago Mercantile Exchange (CME), futuros de commodities e produtos de câmbio serão negociados até as 14h (de Brasília); opções de commodities terão fechamento às 14h02 (de Brasília) e contratos de índices de ações terão fechamento no horário normal. A Bolsa de Nova York (NYSE) e o mercado de ações Nasdaq vão operar nos horários normais. EUA: relatório de emprego em agosto sai às 9h30O Departamento do Trabalho dos EUA divulga os dados do desemprego em agosto nesta sexta-feira às 9h30 (de Brasília). A previsão mediana de 21 economistas ouvidos em pesquisa Dow Jones/CNBC é que tenham sido criados 150 mil postos de trabalho em agosto (+32 mil em julho, +78 mil em junho, +166 mil na média dos seis meses até julho). Os economistas prevêem que a taxa de desemprego tenha ficado em 5,5% em agosto (5,5% em julho, 5,6% em junho, 5,6% na média dos seis meses até julho). A previsão para a variação no salário médio pago por hora trabalhada é uma elevação de 0,2% em agosto (+0,3% em julho, +0,1% em junho, +0,2% na média dos seis meses até julho).