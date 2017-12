Agenda: 03/09/2004 Commodities: CFTC divulga relatório sobre posicionamento de tradersA Commodity Futures Trading Commission (CFTC) divulga hoje seu relatório semanal sobre o posicionamento dos traders nos mercados de café arábica, açúcar demerara e cacau na Coffee, Sugar & Cocoa Exchange (CSCE) e soja, milho e trigo na Chicago Board Of Trade (CBOT). Álcool: Cepea divulga indicadores de anidro e hidratadoO Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq) divulga hoje, no fim da tarde, os indicadores semanais dos preços do álcool combustível anidro e hidratado. Ministério lança banco de dados com informações sobre defensivosO Ministério da Agricultura vai relançar nesta sexta-feira, o Agrofit 2004, banco de dados virtual com informações sobre todos os agrotóxicos registrados. O relançamento do sistema, que serve para orientar os produtores sobre o uso de agroquímicos no controle de pragas e doenças na agricultura, será feito durante a Expointer, em Esteio, no Rio Grande do Sul. No momento, o Agrofit tem 1.100 produtos cadastrados e disponíveis à consulta pública.