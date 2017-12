Agenda: 03/11/2004 Chicago/NY/Londres: bolsas operam mais tarde com horário de verãoCom o término do horário de verão nos Estados Unidos e no Reino Unido no domingo e o início do horário de verão no Brasil as bolsas de Nova York (Nybot), Chicago (CBOT) e Londres (Liffe) passaram a abrir mais tarde pelo horário de Brasília desde segunda-feira. Confira abaixo as tabelas com os horários de operação das bolsas. --------------------------------------------- Nova York (Nybot) Abertura Fechamento Cacau 11h00 14h50 Açúcar 12h00 15h00 Café 12h15 15h30 Suco 13h00 16h30 Algodão 13h30 17h15 Chicago (CBOT) Milho/trigo/soja 13h30 17h30 Londres (Liffe) Cacau 7h30 14h50 Café 7h40 14h55 Açúcar 7h45 15h30 --------------------------------------------- Exportação: estudo mostra que acordos dos EUA na AL prejudicam BrasilEstudo inédito elaborado Fiesp, pela Rubens Barbosa & Associados e pelo Ícone será apresentado hoje em coletiva de imprensa, na sede da entidade, às 10 horas. O levantamento mostra que paulatinamente o Brasil vai perdendo as suas preferências comerciais em países que firmaram acordos com os Estados Unidos, como o Chile e o México. No âmbito do Grupo Andino (Colômbia, Peru e Equador), hoje em plena negociação com o governo norte-americano, também há o mesmo risco, apesar do recém-concluído acordo de livre comércio entre esse bloco e o Mercosul. Plano Plurianual: Mapa promove encontro para discutir assuntoO Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), promoverá, de hoje (3) até sexta-feira (5), na sede da Embrapa, em Brasília, um ciclo de reuniões para demonstrar o planejamento das ações estratégicas para 2005 - Plano Plurianual (PPA). O evento, coordenado pela Secretaria Executiva, reunirá cerca de 250 pessoas, entre técnicos e dirigentes do Mapa, Embrapa, Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac) e Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), além de parlamentares, representantes de outros órgãos do governo e entidades representativas do agronegócio. Pela primeira vez, o Mapa fará uma demonstração detalhada de como o seu orçamento será aplicado. Nesta quarta-feira (3), entre 10h e 12h30, o secretário executivo do Mapa, José Amauri Dimarzio, também fará apresentação sobre as atividades do órgão. Na oportunidade, será exibido um vídeo institucional. Safra 2004/05: Rodrigues e Lessa discutem recursosO ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, reúne-se nesta quarta-feira, às 15h, no Rio de Janeiro, com o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Carlos Lessa, para discutir a liberação dos recursos dos dez programas de investimento para a safra 2004/05. No Plano Agrícola e Pecuário 2004/05, o governo destinou R$ 10,7 bilhões para investimentos, sendo R$ 8,56 bilhões oriundos do BNDES. China/Biodiesel: Lula discutirá assuntos em BrasíliaO presidente Luiz Inácio Lula da Silva reúne-se com a diretoria do Conselho Empresarial Brasil-China (CEBC), às 9h30, no Palácio do Planalto. Em pauta, discussão de projetos e ações para o aprofundamento das relações entre os dois países nas áreas de investimentos e de expansão do comércio bilateral. Lula da Silva participará de reunião de coordenação política, às 15h30, no Palácio do Planalto. No fim da tarde (17h30), em uma outra reunião no Planalto, o presidente discutirá questões referentes ao biodiesel. Comércio exterior: saem dados da balança em outubroO Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior divulga, às 10h, os números da balança comercial brasileira do mês de outubro. A partir das 16h, um técnico estará no auditório térreo do Ministério para falar com a imprensa sobre o assunto. BC: pesquisa Focus será apresentadaO Banco Central adiou para hoje a divulgação do Relatório de Mercado, conhecido como Pesquisa Focus, que costuma ser divulgado às segundas-feiras e não o foi por causa do ?Dia do Servidor?, transferido do dia 28/10 para dia 1º. Balanços: Ambev e Gerdau divulgam resultadosAmbev, Gerdau, BRT, Ultrapar e Petroflex divulgam hoje o balanço financeiro do terceiro trimestre deste ano. Aneel: seguro-apagão deve ser analisadoO diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, José Mário Abdo, confirmou que a Aneel define hoje, em reunião aberta ao público, o porcentual de redução do valor pago pelos consumidores a título de seguro-apagão. Segundo o secretário-executivo do Ministério das Minas e Energia, Maurício Tolmasquim, a redução deve ser de 20% a 25%. FMI: revisão do programa para Brasil será iniciadoUma missão de técnicos do Fundo Monetário Internacional (FMI) inicia no País a nona e penúltima revisão do programa com o Brasil. Caso as metas referentes ao terceiro trimestre do ano sejam consideradas cumpridas, o Fundo liberará mais uma parcela de cerca de US$ 1,3 bilhão de um empréstimo no valor total de US$ 14 bilhões. Esse dinheiro, porém, não deverá ser sacado, a exemplo do que ocorreu ao longo de todo este ano. O governo brasileiro considera que o atual programa com o FMI tem um caráter emergencial, ou seja, o dinheiro só será sacado caso haja alguma turbulência no cenário internacional. As parcelas já liberadas pelo FMI este ano, que somam perto de US$ 4 bilhões, mais os cerca de US$ 8 bilhões liberados no final do ano passado continuam à disposição do País. WEF: Chairman concederá entrevistaO Chairman e idealizador do World Economic Forum, Klaus Schwab, concede entrevista às 14h no prédio da Publics Salles Norton (Rua Borges Lagoa, 1.328 - 5º andar), para detalhar as propostas do evento ?O Futuro do Empreendedorismo Social?, primeira iniciativa da Fundação Schwab fora da Suíça, previstos para o período de 4 a 6 de novembro em Campinas. Juntamente com a diretora Geral da Fundação, Pamela Hartigan, Schwab abordará os objetivos, a programação, os temas a serem discutidos e as expectativas do evento que deve reunir reunirá mais de 300 participantes internacionais, entre empreendedores sociais apoiados pela fundação no mundo inteiro, além de importantes expressões do cenário político e social nacional, incluindo o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Luis Fernando Furlan e presidente do Banco Central do Brasil, Henrique Meirelles. EUA: eleições devem ser definidasA contagem das eleições norte-americanas está na reta final e, caso não surja nenhum imbróglio semelhante ao ocorrido na eleição anterior, o resultado deve ser definido nas próximas horas. As redes de TV norte-americanas projetam a reeleição do presidente George W. Bush. EUA: DOE e API divulgam estoque de petróleo às 12h30O Departamento de Energia e o Instituto Americano de Petróleo divulgam, às 12h30 (de Brasília) seus relatórios de estoques de petróleo bruto e derivados na semana passada nos EUA. EUA: Danilovich concederá entrevistaO embaixador dos Estados Unidos, John Danilovich, dará entrevista coletiva, hoje de manhã, para comentar o possível resultado das eleições presidenciais americanas, realizadas ontem.