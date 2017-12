Agenda: 03/11/2004 Chicago/NY/Londres: bolsas operam mais tarde com horário de verãoCom o término do horário de verão nos Estados Unidos e no Reino Unido no domingo e o início do horário de verão no Brasil as bolsas de Nova York (Nybot), Chicago (CBOT) e Londres (Liffe) passaram a abrir mais tarde pelo horário de Brasília desde segunda-feira. Confira abaixo as tabelas com os horários de operação das bolsas. --------------------------------------------- Nova York (Nybot) Abertura Fechamento Cacau 11h00 14h50 Açúcar 12h00 15h00 Café 12h15 15h30 Suco 13h00 16h30 Algodão 13h30 17h15 Chicago (CBOT) Milho/trigo/soja 13h30 17h30 Londres (Liffe) Cacau 7h30 14h50 Café 7h40 14h55 Açúcar 7h45 15h30 --------------------------------------------- Estudo mostra que acordos dos EUA na AL prejudicam exportações do BrasilEstudo inédito elaborado Fiesp, pela Rubens Barbosa & Associados e pelo Ícone será apresentado hoje em coletiva de imprensa, na sede da entidade, às 10 horas. O levantamento mostra que paulatinamente o Brasil vai perdendo as suas preferências comerciais em países que firmaram acordos com os Estados Unidos, como o Chile e o México. No âmbito do Grupo Andino (Colômbia, Peru e Equador), hoje em plena negociação com o governo norte-americano, também há o mesmo risco, apesar do recém-concluído acordo de livre comércio entre esse bloco e o Mercosul.