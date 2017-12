Agenda: 03/12/2004 Álcool: Cepea divulga indicadores de anidro e hidratadoO Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq) divulga hoje, no fim da tarde, os indicadores semanais dos preços do álcool combustível anidro e hidratado. Commodities: CFTC divulga relatório sobre posicionamento de tradersA Commodity Futures Trading Commission (CFTC) divulga hoje seu relatório semanal sobre o posicionamento dos traders nos mercados de café arábica, açúcar demerara e cacau na Coffee, Sugar & Cocoa Exchange (CSCE) e soja, milho e trigo na Chicago Board Of Trade (CBOT). Agronegócio: CNA detalha resultados da balançaTécnicos da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) detalham o resultado da balança comercial do agronegócio no acumulado de janeiro a outubro do ano. A entrevista coletiva está marcada para as 11h, na sede da CNA, em Brasília. Também será divulgado estudo da CNA e do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Universidade de São Paulo (Cepea/USP) sobre o Produto Interno Bruto (PIB) do agronegócio. Entre janeiro e setembro, o PIB do segmento de insumos da agropecuária subiu quase 3%, taxa superior ao índice de crescimento da produção primária. Isso significa que os custos da produção subiram muito mais que os preços pagos aos produtores pelas commodities agrícolas, o que gera perda de renda no campo. EUA: Bush nomeia governador do Nebraska novo secretário do USDAO governador do Nebraska, Mike Johanns, será nomeado nesta sexta-feira (3) pelo presidente George W. Bush o novo titular do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), segundo informações oficiais. Johanns sucederá Ann M. Veneman, que recentemente anunciou sua renúncia ao cargo. Até agora, sete dos 15 ministros de Bush renunciaram a seus postos para o segundo mandato do presidente dos Estados Unidos. Fontes do governo dizem que o secretário de Saúde e Serviços Humanos, Tommy Thompson, será o próximo. Mike Johanns, 54 anos, nasceu em Iowa e cresceu em uma fazenda de gado leiteiro. Logística: Lula assina ordem de duplicação da BR-101 no RSO presidente Luiz Inácio Lula da Silva visita as cidades de Torres (RS) e Palhoça (SC) e assina ordens de serviço para as obras de duplicação da BR-101 entre as duas cidades. Em Torres, a solenidade será realizada às 11h20, no Belvedere, Km 4 da BR-101. Em Palhoça, o evento terá início às 14h30, no Posto Rodoviário da BR 101. O retorno para Brasília está previsto para as 18h. O ministro da Educação, Tarso Genro, acompanha o presidente. FAO/Fida: Rossetto discute agricultura familiar na ItáliaO ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rossetto, reúne-se com o presidente do Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola (Fida), Lennart Bage, às 15h, em Roma (Itália). Em pauta, o apoio da entidade para a realização em 2005, em Assunção (Paraguai), da Reunião Especializada sobre Agricultura Familiar (Reaf) do Mercosul. Depois, às 17h, na sede do Fundo das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), o ministro brasileiro encontra-se com o diretor-geral interino da instituição, David Harcharik, para discutir a abertura de um Comitê de Reforma Agrária no âmbito da Organização das Nações Unidas (ONU). Participa dos dois encontros o presidente do Incra, Rolf Hackbart. BNB: boletim sobre conjuntura econômica será lançadoDirigentes do Banco do Nordeste do Brasil (BNB) lançam o boletim BNB Conjuntura Econômica, às 17h, no centro administrativo do banco, em Fortaleza. Ferrovias: Dirceu e Ciro em seminárioOs ministros José Dirceu, da Casa Civil, e Ciro Gomes, da Integração Nacional, participam do seminário "Ferrovias: Integração e Desenvolvimento Econômico". Entidades e empresas do setor, além de parlamentares e os secretários executivos dos Ministérios dos Transportes, Paulo Sérgio Oliveira Passos; do Planejamento, Élvio Gaspar, e do Desenvolvimento, da Indústria e do Comércio Exterior, Márcio Fortes de Almeida, também participam. Será no Hotel Pestana Rio Atlântica, na Av. Atlântica, 2964. Economia: Banco Mundial promove WorkshopO Banco Mundial e o Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP promovem a partir das 9h o workshop ?Lições dos anos 90: Economia Mundial e Perspectivas para o Brasil?. O objetivo do evento é analisar os impactos sobre o crescimento econômico causados pelas principais políticas e reformas institucionais introduzidas nos anos 90. Entre os participantes, figuram Vinod Thomas (Banco Mundial) e Maria Tereza Leme Fleury (Diretora da FEA), Roberto Zagha, Carlos Antônio Luque (FEA) e Simão Silber (FEA). Local: Avenida Professor Luciano Gualberto,908, Cidade Universitária, São Paulo (SP). Guia: Bovespa e Abrasca lançam poupança participativaA Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) e a Associação Brasileira das Companhias Abertas (Abrasca) lançam hoje o "Guia da Poupança Participativa", que busca incentivar e orientar empresas e sindicatos interessados na utilização da PLR para a distribuição de ações e de outros ativos financeiros aos funcionários. O lançamento ocorrerá a partir das 9h, na Bovespa, durante o seminário "Democratização das Relações Trabalhistas e do Capital no Brasil", contará com a presença do presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Marcelo Trindade, do presidente da Bovespa, Raymundo Magliano Filho, do diretor sindical da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e representante da entidade no Conselho Nacional da Indústria (CNI), Roberto Ferraiuolo, além de representantes sindicais. Local: Bovespa - Rua XV de Novembro, 275 - 1o. andar . Petróleo/Gás: seminário debate assuntoO III Seminário Internacional Britcham de Petróleo e Gás terá a participação do embaixador britânico, Peter Collecott, empresas como Shell, Rolls-Royce, KPMG, HSBC, entidades, autoridades e especialistas do setor. O evento será realizado no Hotel Glória, na Rua do Russell. EUA: dados do nível de emprego (payroll) em novembro saem às 11h30O Departamento do Trabalho dos EUA divulga os dados do nível de emprego em novembro nesta sexta-feira às 11h30 (de Brasília). A mediana das previsões de 15 economistas ouvidos em pesquisa Dow Jones/CNBC é que tenham sido criado 200 mil postos de trabalho em novembro (+337 mil em outubro, +139 mil em setembro, +177 mil na média dos seis meses até outubro). A mediana das previsões para a taxa de desemprego é 5,4% em novembro (5,5% em outubro, 5,4% em setembro, 5,5% na média dos seis meses até outubro). A mediana das previsões para o salário médio pago por hora é uma elevação de 0,2% em novembro (+0,3% em outubro, +0,1% em setembro, +0,3% na média dos seis meses até outubro). Às 13h (de Brasília), o Instituto para gestão de Oferta (ISM, ex-NAPM) divulga o índice de atividade dos gerentes de compras no setor de serviços em novembro; economistas prevêem que o índice tenha recuado para 59,0 em novembro, de 59,8 em outubro.