Agenda: 04/01/2006 Cana: Conab anuncia último levantamento da safra 2005/06O presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Jacinto Ferreira, divulgará nesta quarta-feira (4), às 11 horas, em Brasília, o resultado do 3º e último levantamento da safra de cana-de-açúcar 2005/2006. A pesquisa mobilizou cerca de 80 técnicos, que estiverem em campo no último mês de dezembro, entrevistando 485 representantes de 370 usinas de açúcar e destilarias de álcool, e 60 representantes de sindicatos e associações rurais de todos os estados do Nordeste, Tocantins, Pará, Amazonas e do Centro-Sul (exceto Santa Catarina e o Distrito Federal). A produção atual de cana-de-açúcar está estimada em 440 milhões/t.