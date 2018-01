Agenda: 04/01/2006 Cana: Conab anuncia último levantamento da safra 2005/06O presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Jacinto Ferreira, divulgará nesta quarta-feira (4), às 11 horas, em Brasília, o resultado do 3º e último levantamento da safra de cana-de-açúcar 2005/2006. A pesquisa mobilizou cerca de 80 técnicos, que estiverem em campo no último mês de dezembro, entrevistando 485 representantes de 370 usinas de açúcar e destilarias de álcool, e 60 representantes de sindicatos e associações rurais de todos os estados do Nordeste, Tocantins, Pará, Amazonas e do Centro-Sul (exceto Santa Catarina e o Distrito Federal). A produção atual de cana-de-açúcar está estimada em 440 milhões/t. Fipe: IPC será comentadoA Fipe comenta em entrevista a partir das 11h os resultados divulgados hoje do IPC. O índice fechou dezembro em 0,29% e a terceira quadrissemana do mês passado em 0,15%. A inflação acumulada em 2005 foi de 4,53%, o menor resultado desde 2000. O mercado esperava de 0,20% a 0,30% (mediana de 0,25%) para o fechamento de dezembro e de 0,18% a 0,35% (mediana de 0,20%) na terceira quadrissemana. No ano, estimativas iam de 4,40% a 4,55% (mediana de 4,48%). Presidência: Lula reúne-se com ministro australianoAudiência com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, às 15h30, e reunião de trabalho (11h55) e almoço (13h) com o chanceler Celso Amorim, no Itamaraty, estão na pauta de hoje do ministro dos Negócios Estrangeiros da Austrália, Alexander Downer. Ele está em visita oficial ao País até amanhã, quando deverá reunir-se com empresários, em São Paulo, para onde embarca hoje, às 17h52. Às 14h30, Downer e Amorim darão coletiva, no Itamaraty.