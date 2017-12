Agenda: 04/10/2004 Soja e grãos: USDA divulga relatório semanal de inspeções e safraO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulga hoje dois relatórios semanais: de inspeções de exportação (ao meio dia) e de acompanhamento da safra americana (às 17 horas). Ambos os horários são de Brasília. Amcham promove seminário sobre negociações internacionaisA Câmara Americana de Comércio de São Paulo (Amcham) realiza, das 8h às 17h15, o Seminário "Negociações Internacionais: O maior Risco é não Conhecer". O encontro debaterá questões relativas à OMC, Alca e Mercosul/UE. Entre os palestrantes confirmados estão Celso Amorim (ministro das Relações Exteriores), Ivan Ramalho (secretário de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior), Rubens Barbosa (sócio da RB Associados), Marcos Jank (presidente do ICONE), o Embaixador Regis Arslanian (diretor do Departamento de Negociações Internacionais do Itamaraty) e Juan Quirós (presidente da Apex).