Agenda: 04/10/2004 Soja e grãos: USDA divulga relatório semanal de inspeções e safraO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulga nesta segunda-feira (4) dois relatórios semanais: de inspeções de exportação (ao meio dia) e de acompanhamento da safra americana (às 17 horas). Ambos os horários são de Brasília. Amcham: seminário sobre negociações internacionais ocorre hojeA Câmara Americana de Comércio de São Paulo (Amcham) realiza, das 8h às 17h15, o Seminário "Negociações Internacionais: O maior Risco é não Conhecer". O encontro debaterá questões relativas à OMC, Alca e Mercosul/UE. Entre os palestrantes confirmados estão Celso Amorim (ministro das Relações Exteriores), Ivan Ramalho (secretário de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior), Rubens Barbosa (sócio da RB Associados), Marcos Jank (presidente do ICONE), o Embaixador Regis Arslanian (diretor do Departamento de Negociações Internacionais do Itamaraty) e Juan Quirós (presidente da Apex). Fumo: produtores discutem convenção nesta segunda-feiraOs produtores de fumo voltam a discutir, nesta segunda-feira, a Convenção-Quatro para Controle do Tabaco. Apresentada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), a convenção propõe, entre outros pontos, a erradicação gradual do plantio de fumo. O tema faz parte da pauta da reunião da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Fumo, que se reúne, a partir das 9h, na Delegacia Federal da Agricultura da Bahia. Trigo: governo do RS faz reunião para discutir medidasO governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigotto, vai se reunir nesta segunda-feira com o secretário da Fazenda, Paulo Michelucci, para definir uma medida para melhorar as condições de competição do trigo gaúcho. A preocupação é com o cereal do Paraná, que tem ICMS mais baixo que o aplicado no RS. Agrotóxicos: norma técnica vai disciplinar pesquisaO Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) publica hoje, no Diário Oficial da união, uma norma para consulta pública sobre procedimentos e critérios técnicos para o Registro Especial Temporário de pesquisa e experimentação de agrotóxicos e afins. A nova norma vai disciplinar todos os tipos de testes, inclusive os destinados à pesquisa ambiental e de saúde pública. Agronegócio: Eurozebu começa hoje em Londrina (PR)A 2 Eurozebu começa hoje, no Parque de Exposições Governador Ney Braga, em Londrina (PR). Participam da feira e exposição de raças zebuínas e européias criadores, técnicos, veterinários, zootecnistas, universitários e representantes da cadeia produtiva da carne. Durante toda a semana (o evento termina no domingo (10)) serão discutidos o cruzamento industrial e a produção de carne com precocidade e qualidade visando, principalmente, o mercado externo. A Eurozebu é promovida pela Sociedade Rural do Paraná (SRP). BC: pesquisa Focus será divulgadaO Banco Central divulga hoje cedo a pesquisa Focus com as previsões dos principais indicadores econômicos e financeiros. Comércio exterior: saem dados da balançaO Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior divulga hoje o resultado da balança comercial do País na primeira semana de outubro. Às 10 horas, no site do MDIC, serão divulgados os dados básicos. Às 15h30, o secretário de Comércio Exterior, Ivan Ramalho, dará entrevista. Dieese: pesquisa sobre cesta básica será divulgadaO Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos (Dieese) divulga a partir das 13 horas, por e-mail, os resultados da Pesquisa Nacional da Cesta Básica, referente à setembro, realizada mensalmente em dezesseis capitais, e o valor do salário mínimo necessário. BC: Meirelles em WashingtonO presidente do Banco Central do Brasil, Henrique Meirelles, continua em Washington, onde cumpre a seguinte agenda: 09 h - Seminário "The Group of Thirty" - Local Federal Reserve System -20th Street and Constitution Avenue; 12 h - Almoço na "Brazilian American Chamber of Commerce" - Local: Renaissance Mayflower Hotel - 1127 Connecticut Avenue NW; 16 h - Palestra na Georgetown University - Local: 3700 "O" Street, NW - Gaston Hall.Damos atenção especial ao 2004 Brazil Economic Conference, da Câmara de Comércio Brasil-EUA, que terá também as participações do secretário do Tesouro, Joaquim Levy, do ex-ministro Pedro Malan, do presidente do Banco Itaú, Roberto Setubal, do vice chairman do Citigroup, Stanley Fischer, e do embaixador brasileiro nos EUA, Roberto Abdenur.