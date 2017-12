Agenda: 04/11/2004 Café: governo realizará leilão de 45 mil sacas dos estoquesO Ministério da Agricultura, por intermédio da Secretaria de Produção e Comercialização, realizará leilão dos estoques oficiais de café (Aviso de Venda 2.449), nesta quinta-feira (4). Serão ofertadas 45 mil sacas de 60 kg, distribuídas em 8 lotes depositados no interior do Paraná. O leilão será realizado a partir das 9 horas, por intermédio do sistema eletrônico do Banco do Brasil. Commodities: USDA divulga relatório semanal de exportaçõesO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulga hoje, às 9h30 de Brasília, seu relatório semanal das exportações americanas de soja e derivados, milho, trigo, algodão e carne bovina. Logística: Câmara Brasil-China promove fórumA Câmara Brasil-China de Desenvolvimento Econômico (CBCDE) promove o I Fórum de Logística e Supply Chain. Especialistas brasileiros e chineses apostam que o intercâmbio comercial pode aumentar se os fatores que podem gerar esse "apagão" forem combatidos. O evento será no próximo dia 4 de novembro, no Hotel Sofitel, em São Paulo, das 8h45 às 12h30, o I Fórum de Logística e Supply Chain. O objetivo é mostrar como as empresas, entre elas a Nike, a Philips (ambas com várias fábricas na China) e a Caramuru Alimentos (grande exportadora para a China), conseguem obter vantagem competitiva na cadeia de valor, tanto em custo como em diferenciação. O ministro Guido Mantega foi convidado. Milho: governo faz novo leilão de PEP hojeO governo faz nesta quinta-feira (4) um novo leilão de Prêmio de Escoamento de Produto (PEP) de milho, num total de 30 mil toneladas. O governo irá destinar 25 mil toneladas para as regiões Norte/Nordeste e mais 5 mil toneladas para o Espírito Santo. Agrotóxicos: RS inaugura oitava unidade de recebimento de embalagemSerá inaugurada nesta quinta-feira (4), às 11h, a Unidade Central de Recebimento de Embalagens Vazias de Agrotóxicos de Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul. Gerenciada pela Associação das Revendas de Defensivos Agrícolas da Região Centro do Estado do Rio Grande do Sul (Ardec), a unidade, localizada na VRS 809 - km 04 - Estrada da Ferreira do Sul, Cachoeira do Sul, tem capacidade para o processamento de 120 toneladas de embalagens por ano e uma área construída de 400 m². Localizada na região central do Rio Grande do Sul, a Central receberá embalagens de aproximadamente 20 municípios da região (Rio Pardo, Pântano Grande, Encruzilhada do Sul, Santa Cruz do Sul, Venâncio Aires, Candelária, Agudo, Paraíso do Sul, Nova Palma, Faxinal do Soturno, Santa Maria, Restinga Seca, São Sepé, Caçapava do Sul, dentre outros). Com a inauguração da oitava unidade, o Rio Grande do Sul se aproxima da auto-suficiência, já que 12 centrais serão suficientes para receber todas as embalagens dos produtos que são colocados no mercado no Estado. Boi: começa campanha contra febre aftosa no ParáSantarém, no Pará, será a sede hoje do lançamento oficial da campanha de vacinação contra a febre aftosa no Estado. A iniciativa, que envolve a participação da Agência de Defesa Agropecuária do Pará (ADEPARÁ), Delegacia Federal de Agricultura (DFA/PA) e Federação da Agricultura do estado (FAEPA), se estenderá até o fim de novembro, com previsão de cobertura vacinal para 100% do rebanho bovino e bubalino. No dia 6, a campanha será lançada no município de Castanhal, onde se promove um seminário com a participação de lideranças regionais para discutir formas de intensificação do combate e erradicação da doença. IBGE: indicadores de desenvolvimento sustentável/2004 sai hojeA Comunicação Social do IBGE realizará hoje, às 10h, o lançamento dos Indicadores de Desenvolvimento Sustentável 2004. No Rio de Janeiro, o presidente do IBGE, Eduardo Pereira Nunes, o Diretor de Geociências, Guido Gelli, e os técnicos responsáveis pelo trabalho estarão à disposição da imprensa. Ao todo, são 59 indicadores - alguns novos e outros com evolução desde 1992 - sobre áreas protegidas, uso de agrotóxicos, queimadas, desflorestamento da Amazônia Legal, qualidade de águas, investimentos em pesquisas e na proteção ao meio ambiente, consumo de energia per capita, concentração de poluentes atmosféricos em áreas urbanas, doenças relacionadas à falta de saneamento etc. Trigo: Furlan receberá presidente da AbitrigoO ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, recebe, às 9h, o presidente da Associação Brasileira da Indústria do Trigo (Abitrigo), Francisco Samuel Hosken. Às 10h, o ministro viaja para Campinas (SP). Furlan, abre às 14 horas, no Royal Palm Hotel, em Campinas, o evento ?O Futuro do Empreendedorismo Social?, promovido pela Fundação Schwab, ligada ao World Economic Forum. Biodiesel: Rossetto discute assunto dom Dilma RousseffOs ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rossetto, e de Minas e Energia, Dilma Rousseff, participam das discussões do Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel durante a reunião do Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável (Condraf). O encontro começa, às 9h, no auditório do Conselho Nacional de Educação (CNE). Máquinas: Anfavea divulga resultados de outubroA Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) deve divulgar hoje os números da produção e venda de veículos no País no mês de outubro. Grupo do Rio: Lula participa de abertura de reuniãoO presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem almoço privado, às 13h, no Hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Às 15h20, participa da abertura da 18ª Reunião de Chefes de Estado e de Governo do Grupo do Rio, que prevê encontros e sessões de trabalho até amanhã (5), no Hotel Sofitel. A 1ª sessão de trabalho do encontro começa às 16h30, com a presença do presidente brasileiro. O Grupo do Rio, criado em 1986, no Rio de Janeiro, tem o objetivo de discutir a consolidação da democracia a partir do desenvolvimento econômico e social, com base em um processo de cooperação e integração. O ministro da Integração Nacional, Ciro Gomes, acompanha o presidente. Alfândega: Receita Federal divulga balançoO coordenador-geral de Administração Aduaneira, da Receita Federal, Ronaldo Medina, dá entrevista coletiva, às 10h30, para divulgar o balanço de fiscalização aduaneira (comércio exterior, contrabando, descaminho e pirataria) no período de janeiro a setembro deste ano. A entrevista será na Sala de Reuniões da Secretaria da Receita Federal, 7º andar do Ministério da Fazenda. FMI: técnicos devem chegar a Brasília hojeTécnicos do Fundo Monetário Internacional (FMI) devem chegar à Brasília nesta quinta-feira (4), procedentes de São Paulo. A equipe permanecerá na capital federal até o início da semana que vem. Neste período, vão manter encontros com técnicos e autoridades brasileiras para discutir e analisar o atual acordo do Fundo com o Brasil. Dieese: custo de vida em São Paulo será apresentadoA diretora de pesquisas de preços do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos (Dieese) , Cornélia Nogueira Porto, divulga às 11 horas, na sede da entidade (rua Dona Germaine Burchard, 339 - Perdizes), os resultados de outubro da Pesquisa do Índice do Custo de Vida no município de São Paulo. Balanços: Ripasa e Santista Têxtil divulgam resultadosBraskem, Ripasa e Santista Têxtil divulgam balanços hoje. EUA: auxílio-desemprego e produtividade saem às 11h30O Departamento do Trabalho dos EUA divulga o número de pedidos de auxílio-desemprego feitos na semana até 30 de outubro, às 11h30 (de Brasília). A mediana das previsões de 11 economistas ouvidos em pesquisa Dow Jones/CNBC é que tenham sido feitos 340 mil pedidos, 10 mil a menos do que na semana anterior. Na semana até 23 de outubro foram feitos 350 mil pedidos, 20 mil a mais do que na semana precedente. Caso a previsão dos analistas se confirme, a média das quatro semanas até 30 de outubro será de 343.250 pedidos, inalterada em relação às quatro semanas até o dia 23. Também às 11h30 (de Brasília), o Departamento do Trabalho divulga os dados preliminares da produtividade e do custo da mão-de-obra no terceiro trimestre. A mediana das previsões de 19 economistas consultados é um crescimento de 1,5% na produtividade (+2,5% no segundo trimestre, +3,7% no primeiro trimestre, +4,8% na média dos seis últimos trimestres). A previsão para o custo da mão-de-obra é um crescimento de 2,2% no terceiro trimestre. Às 13h (de Brasília), será divulgado o barômetro de negócios Dow Jones-Bank of Tokyo-Mitsubushi referente à semana até 30 de outubro.