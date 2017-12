Agenda: 04/11/2004 Commodities: USDA divulga relatório semanal de exportaçõesO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulga hoje, às 9h30 de Brasília, seu relatório semanal das exportações americanas de soja e derivados, milho, trigo, algodão e carne bovina. Logística: Câmara Brasil-China promove fórumA Câmara Brasil-China de Desenvolvimento Econômico (CBCDE) promove o I Fórum de Logística e Supply Chain. Especialistas brasileiros e chineses apostam que o intercâmbio comercial pode aumentar se os fatores que podem gerar esse "apagão" forem combatidos. O evento será no próximo dia 4 de novembro, no Hotel Sofitel, em São Paulo, das 8h45 às 12h30, o I Fórum de Logística e Supply Chain. O objetivo é mostrar como as empresas, entre elas a Nike, a Philips (ambas com várias fábricas na China) e a Caramuru Alimentos (grande exportadora para a China), conseguem obter vantagem competitiva na cadeia de valor, tanto em custo como em diferenciação. O ministro Guido Mantega foi convidado. Café: governo realizará leilão de 45 mil sacas dos estoquesO Ministério da Agricultura, por intermédio da Secretaria de Produção e Comercialização, realizará leilão dos estoques oficiais de café (Aviso de Venda 2.449), nesta quinta-feira (4). Serão ofertadas 45 mil sacas de 60 kg, distribuídas em 8 lotes depositados no interior do Paraná. O leilão será realizado a partir das 9 horas, por intermédio do sistema eletrônico do Banco do Brasil.