Agenda: 04/11/2004 Commodities: USDA divulga relatório semanal de exportaçõesO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulga hoje, às 9h30 de Brasília, seu relatório semanal das exportações americanas de soja e derivados, milho, trigo, algodão e carne bovina. Logística: Câmara Brasil-China promove fórumA Câmara Brasil-China de Desenvolvimento Econômico (CBCDE) promove o I Fórum de Logística e Supply Chain. Especialistas brasileiros e chineses apostam que o intercâmbio comercial pode aumentar se os fatores que podem gerar esse "apagão" forem combatidos. O evento será no próximo dia 4 de novembro, no Hotel Sofitel, em São Paulo, das 8h45 às 12h30, o I Fórum de Logística e Supply Chain. O objetivo é mostrar como as empresas, entre elas a Nike, a Philips (ambas com várias fábricas na China) e a Caramuru Alimentos (grande exportadora para a China), conseguem obter vantagem competitiva na cadeia de valor, tanto em custo como em diferenciação. O ministro Guido Mantega foi convidado. Café: governo realizará leilão de 45 mil sacas dos estoquesO Ministério da Agricultura, por intermédio da Secretaria de Produção e Comercialização, realizará leilão dos estoques oficiais de café (Aviso de Venda 2.449), nesta quinta-feira (4). Serão ofertadas 45 mil sacas de 60 kg, distribuídas em 8 lotes depositados no interior do Paraná. O leilão será realizado a partir das 9 horas, por intermédio do sistema eletrônico do Banco do Brasil. Milho: governo faz novo leilão de PEP hojeO governo faz hoje um novo leilão de Prêmio de Escoamento de Produto (PEP) de milho, num total de 30 mil toneladas. O governo irá destinar 25 mil toneladas para as regiões Norte/Nordeste e mais 5 mil toneladas para o Espírito Santo. Agrotóxicos: RS inaugura oitava unidade de recebimento de embalagemSerá inaugurada nesta quinta-feira (4), às 11h, a Unidade Central de Recebimento de Embalagens Vazias de Agrotóxicos de Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul. Gerenciada pela Associação das Revendas de Defensivos Agrícolas da Região Centro do Estado do Rio Grande do Sul (Ardec), a unidade, localizada na VRS 809 - km 04 - Estrada da Ferreira do Sul, Cachoeira do Sul, tem capacidade para o processamento de 120 toneladas de embalagens por ano e uma área construída de 400 m². Localizada na região central do Rio Grande do Sul, a Central receberá embalagens de aproximadamente 20 municípios da região (Rio Pardo, Pântano Grande, Encruzilhada do Sul, Santa Cruz do Sul, Venâncio Aires, Candelária, Agudo, Paraíso do Sul, Nova Palma, Faxinal do Soturno, Santa Maria, Restinga Seca, São Sepé, Caçapava do Sul, dentre outros). Com a inauguração da oitava unidade, o Rio Grande do Sul se aproxima da auto-suficiência, já que 12 centrais serão suficientes para receber todas as embalagens dos produtos que são colocados no mercado no Estado.