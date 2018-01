Agenda: 05/01/2006 Commodities: USDA divulga relatório semanal de exportaçõesO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulga nesta quinta-feira (5) às 11h30 de Brasília, o relatório semanal de exportações de commodities como soja e derivados, milho, trigo, algodão e carne bovina. IBGE: pesquisa mostra intenção de plantio em 2006O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga às 9h30 o segundo prognóstico para a safra de 2006, além do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) de dezembro. BB: coletiva analisa comércio exterior em 2005O vice-presidente em exercício de Negócios Internacionais e Atacado do Banco do Brasil (BB), Sandro Kohler Marcondes, dá coletiva às 14h30. Faz um balanço das atividades do banco no comércio exterior em 2005. O diretor interino de Comércio Exterior, Rogério Lot, também participa da entrevista. EUA: estoque de petróleo saem às 13h30Às 13h30 (de Brasília), o American Petroleum Institute (API) e o Departamento de Energia (DoE) divulgam suas estimativas sobre o nível dos estoques norte-americanos de petróleo bruto e derivados na semana até 30 de dezembro. A previsão média de dez analistas ouvidos pela Dow Jones para a variação no nível dos estoques de petróleo bruto é uma redução de 1 milhão de barris; as previsões variaram entre uma redução de 6 milhões de barris e um crescimento de 2,25 milhões de barris. A previsão média para a variação nos estoques de derivados é um crescimento de 800 mil barris, com as previsões variando entre uma redução de 1 milhão de barris e um crescimento de 3,2 milhões de barris. FGV: IGP-DI será divulgado hojeA Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga às 8 horas o Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) de dezembro. Às 11 horas a FGV concede coletiva de imprensa sobre o indicador. Estimativas vão de 0% a +0,17%, com mediana de +0,07%.