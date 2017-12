Agenda: 05/10/2004 Soja: embrapa promove ciclo de palestras sobre fitossanidadeA Embrapa Soja, unidade de pesquisa da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, realiza um ciclo de palestras em fitossanidade da soja, a partir de hoje. Os temas serão relacionados às plantas daninhas, manejo integrado de pragas, doenças da soja e destaque especial à ferrugem asiática. De 5 a 7 de outubro, no auditório da Embrapa Soja, em Londrina (PR). Fumo: Câmara Setorial do Consagro se reúne em SalvadorA Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Fumo, vinculada ao Conselho do Agronegócio (Consagro) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), reúne-se hoje, a partir das 9h, na Delegacia Federal de Agricultura da Bahia, em Salvador. Na reunião, será analisado o pedido da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), maior pólo de plantio da cultura no País, para fazer parte da câmara. Com exportações de US$ 1,4 bilhão neste ano, o fumo é um dos principais produtos do agronegócio brasileiro. Rodrigues participa de congresso de agronomia em FortalezaO ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, participa, às 10h30, da abertura do III Congresso Mundial de Profissionais de Agronomia e I Congresso Pan-Americano de Engenheiros Agrônomos, em Fortaleza. Rodrigues falará sobre o seguinte tema: "Tecnologia e Agronomia: Instrumento de Competitividade". O ministro deve destacar a importância do desenvolvimento tecnológico e agronômico na expansão do agronegócio brasileiro.