Agenda: 05/10/2004 Soja: Embrapa promove ciclo de palestras sobre fitossanidadeA Embrapa Soja, unidade de pesquisa da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, realiza um ciclo de palestras em fitossanidade da soja, a partir desta terça-feira (5). Os temas serão relacionados às plantas daninhas, manejo integrado de pragas, doenças da soja e destaque especial à ferrugem asiática, até quinta-feira (7), no auditório da Embrapa Soja, em Londrina (PR). Fumo: Câmara Setorial do Consagro se reúne em SalvadorA Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Fumo, vinculada ao Conselho do Agronegócio (Consagro) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), reúne-se hoje, a partir das 9h, na Delegacia Federal de Agricultura da Bahia, em Salvador. Na reunião, será analisado o pedido da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), maior pólo de plantio da cultura no País, para fazer parte da câmara. Com exportações de US$ 1,4 bilhão neste ano, o fumo é um dos principais produtos do agronegócio brasileiro. Agronomia: Rodrigues participa de congresso em FortalezaO ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, participa, às 10h30, da abertura do III Congresso Mundial de Profissionais de Agronomia e I Congresso Pan-Americano de Engenheiros Agrônomos, em Fortaleza. Rodrigues falará sobre o seguinte tema: "Tecnologia e Agronomia: Instrumento de Competitividade". O ministro deve destacar a importância do desenvolvimento tecnológico e agronômico na expansão do agronegócio brasileiro. Defesa: Goiás discute defesa agropecuária no EstadoO presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, da Câmara, deputado Leonardo Vilela (PP/GO), e representantes da Federação da Agricultura De Goiás, e da Organização das Cooperativas Brasileiras, participam de uma reunião, às 17h, no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Na pauta do encontro, recursos para a defesa agropecuária de Goiás. Embrapa: concurso para escolas públicas será lançado hojeA Embrapa lança, às 9h, na sua sede, concurso para escolas públicas do Distrito Federal. O objetivo é treinar alunos e professores para serem multiplicadores das técnicas para o preparo de hortas. Greenpeace: expedição Energia Positiva para o Brasil será lançadaO Greenpeace lança a expedição "Energia Positiva para o Brasil", às 12h, na Praça da Sé, em São Paulo. O objetivo é promover o uso das energias renováveis no País. A viagem pelo território brasileiro vai durar 80 dias. Nesse período, os membros da expedição esperam percorrer mais de 14 mil quilômetros. Pesquisa: congresso internacional ocorre na AlemanhaO Congresso Internacional de Pesquisa Agropecuária para os Trópicos e Subtrópicos (Deutscher Tropentag 2004) começa hoje, na Universidade Humboldt, em Berlim (Alemanha). O Brasil participa do encontro com o pesquisador da Embrapa Caprinos Alcido Elenor Wander, que apresentará os dados da economia gerada com a aplicação de tecnologias desenvolvidas pela empresa. Com o tema central "Redução da Pobreza Rural através da Pesquisa para o Desenvolvimento e a Transformação", o congresso prossegue até quinta-feira (7). Mercosul/UE: governo debate futuro das negociaçõesAutoridades do governo vão se reunir durante todo o dia, na CNI, com representantes do setor industrial e agrícola para debater o futuro das negociações entre o Mercosul e a União Européia (UE). Participam lideranças da CNI, da CNA e de outras 40 entidades. Vão avaliar quais pontos da oferta feita pela UE podem ser considerados pelo Brasil, e o que deve mudar. A reunião ainda tratará da própria oferta do Mercosul, considerada como uma "piada" pelos europeus. Entre 13h30 e 14 horas, haverá entrevista coletiva. Prefeituras: Aldo Rebelo reúne-se com prefeitosO ministro da Secretaria de Coordenação Política e Assuntos Institucionais, Aldo Rebelo, reúne-se, às 14h30, com prefeitos de todo o País. Em pauta, a votação do projeto de reforma tributária pela Câmara dos Deputados. A proposta prevê reajuste de 1% no Fundo de Participação dos Municípios (FPM). IPV: Fecomércio divulga índiceA Federação do Comércio divulga por e-mail o Índice de Preços do Varejo (IPV) de setembro. A pesquisa mostra o comportamento dos preços de cinco grupos de produtos (duráveis, semiduráveis, não duráveis, automotivos e materiais de construção) ao longo do mês. Dieese: ICV será anunciadoA supervisora da Pesquisa de Preços do Dieese, Nogueira Porto, divulga às 11 horas o Índice do Custo de Vida (ICV) de setembro no município de São Paulo. BC: pesquisa sobre hedge ocorre hojeO Banco Central faz hoje pesquisa de hedge para o próximo vencimento de dívida cambial. Powell: secretário de Estado dos EUA reúne-se com LulaO secretário de Estado dos EUA, general Colin Powell, que está desde ontem (4) à noite em São Paulo, será recebido na tarde de hoje, em Brasília, às 17h30, pelo presidente Lula e, em seguida, pelo chanceler Celso Amorim. Às 19h15, Powell dá entrevista à imprensa. Ele retorna amanhã aos EUA. Antes de ir a Brasília, Colin Powell participará no Hotel Hilton Morumbi (av. Nações Unidas, 12.901, São Paulo) de um café-da-manhã com empresários brasileiros e norte-americanos em encontro patrocinado pela Câmara Americana de Comércio de São Paulo Amcham/SP). O secretário Powell fará um discurso e responderá perguntas dos empresários. Eleições: Lula com prefeitos do PTO presidente Lula recebe no Planalto, a partir das 15 horas, prefeitos eleitos pelo PT no primeiro turno: Fernando Pimentel (Belo Horizonte), Marcelo Déda (Aracaju), João Henrique (Macapá), Raul Filho (Palmas), João Paulo (Recife) e Raimundo Angelim (Rio Branco). Orçamento: Mantega concede entrevistaO ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Guido Mantega, dá entrevista coletiva às 11h30, no auditório térreo do Ministério. Fala sobre execução orçamentária. Cade: caso Nestlè/Garoto pode ser retomadoO Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) pode retomar hoje a reapreciação do veto imposto por ele próprio à compra da fábrica de Chocolates Garoto pela multinacional suíça Nestlé. A reapreciação foi interrompida em meados de julho, quando o conselheiro Luiz Alberto Scaloppe pediu vista. Hoje, caberá a ele proferir seu voto. Por enquanto, apenas o ex-conselheiro Thompson Andrade havia votado, contra o pedido de revisão da decisão anterior e pela manutenção do veto. BC: Meirelles em Nova YorkO presidente do Banco Central , Henrique Meirelles, cumpre agenda em Nova York: 08h - Café da manhã no "Council of the Americas" - Local: Park Avenue and 68 Street; 12h30 - Almoço com investidores - Local: The Peninsula New York 700 5th Avenue at 55th Street. Tributos: IBTP divulga estudoO Instituto Brasileiro de Planejamento de Tributário (IBTP) divulga nesta terça feira (5), estudo sobre a carga Tributária Brasileira referente ao primeiro semestre de 2004, com o levantamento das arrecadações dos tributos federais (Receita Federal, INSS, FGTS), estaduais e municipais. O estudo contempla, ainda, o crescimento das arrecadações tributárias em termos nominais, reais (IPCA E IGPD-I) e em relação ao PIB. Sebrae/SP: indicadores serão divulgadosO Sebrae-SP divulga às 11h em sua sede (rua Vergueiro, 1117, 20º andar) os Indicadores Sebrae-SP - Pesquisa de Conjuntura. Mostrando que as micro e pequenas empresas do Estado de São Paulo tiveram aumento no faturamento real de agosto/2004 na comparação com julho/2004. Os dados apontam ainda variação positiva na comparação de 12 meses pela primeira vez no ano. EUA: Greenspan fala às 11H30 para associação de banqueirosO presidente do Federal Reserve, Alan Greenspan, discursa, às 11h30, na convenção da Associação Americana de Banqueiros em Nova York. Como é de praxe, o mercado vai escrutinar suas palavras para tentar descobrir sinais sobre o rumo da política monetária dos EUA.