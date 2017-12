Agenda: 05/10/2004 Soja: embrapa promove ciclo de palestras sobre fitossanidadeA Embrapa Soja, unidade de pesquisa da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, realiza um ciclo de palestras em fitossanidade da soja, a partir de hoje. Os temas serão relacionados às plantas daninhas, manejo integrado de pragas, doenças da soja e destaque especial à ferrugem asiática. De 5 a 7 de outubro, no auditório da Embrapa Soja, em Londrina (PR). Fumo: Câmara Setorial do Consagro se reúne em SalvadorA Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Fumo, vinculada ao Conselho do Agronegócio (Consagro) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), reúne-se hoje, a partir das 9h, na Delegacia Federal de Agricultura da Bahia, em Salvador. Na reunião, será analisado o pedido da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), maior pólo de plantio da cultura no País, para fazer parte da câmara. Com exportações de US$ 1,4 bilhão neste ano, o fumo é um dos principais produtos do agronegócio brasileiro.