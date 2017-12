Agenda: 05/11/2004 Máquinas agrícolas: Anfavea divulga desempenho no mês de outubroA Anfavea divulga nesta sexta-feira (5) o desempenho da indústria automobilística e de máquinas agrícolas referente a outubro e ao período janeiro-outubro. A entrevista está marcada para as 11 horas no hotel Sofitel. Álcool: Cepea divulga indicadores de anidro e hidratadoO Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq) divulga hoje, no fim da tarde, os indicadores semanais dos preços do álcool combustível anidro e hidratado. Commodities: CFTC divulga relatório sobre posicionamento de tradersA Commodity Futures Trading Commission (CFTC) divulga hoje seu relatório semanal sobre o posicionamento dos traders nos mercados de café arábica, açúcar demerara e cacau na Coffee, Sugar & Cocoa Exchange (CSCE) e soja, milho e trigo na Chicago Board Of Trade (CBOT). Boi: Roberto Rodrigues lança campanha contra aftosa em MSO ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Roberto Rodrigues, lança nesta sexta-feira (5), às 8 horas, na sede da Embrapa Gado de Corte, em Campo Grande (MS), a Campanha Nacional de Erradicação da Febre Aftosa. Maricultura: Fritsch assina convênio em Caraguatatuba (SP)O ministro da Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca, José Fritsch, assina convênio para a elaboração dos Planos Locais de Desenvolvimento da Maricultura (PLDM) do Estado de São Paulo, às18h, na Praia da Cocanha, em Caraguatatuba (SP). Será durante a abertura do 6º Festival do Mexilhão de Cultivo e 3º Festival do Mexilhão da Praia da Cocanha. Antes, às 16h, Fritsch encerra o 1º Seminário de Pesca e Maricultura do Litoral Norte de São Paulo, que se realiza no Centro Profissionalizante do Litoral Norte (Ceprolin), também em Caraguatatuba (SP). Logo após, no mesmo local, dá entrevista coletiva à imprensa. A maricultura é a técnica de criação e produção de ostras, mariscos e mexilhões. Bolsa estiagem: termina prazo para municípios regularizarem documentosO prazo para que os municípios regularizem a documentação necessária para receber o Bolsa Estiagem termina hoje. Tem direito ao benefício os agricultores familiares que sofreram perdas causadas pela estiagem ou pelo ciclone Catarina de pelo menos 50% da safra 2003/2004 nas culturas de soja, milho, feijão, algodão, arroz, mandioca e banana. Orçamento: termina ciclo de reuniões na EmbrapaTermina hoje, na sede da Embrapa, o ciclo de reuniões em que se discute o planejamento das ações estratégicas do Ministério da Agricultura para o ano que vem. Os debates começaram na quarta-feira (3) com o objetivo de mostrar a todos os órgãos ligados ao Ministério, a parlamentares e entidades representativas do agronegócio como o orçamento de 2005 da pasta será aplicado. Grupo do Rio: Lula encontra-se com presidente do MéxicoO presidente Luiz Inácio Lula da Silva encontra-se com o presidente do México, Vicente Fox Quesada, às 8h20, no Hotel Sofitel, no Rio de Janeiro. Em seguida (8h50), conversa com o presidente da Venezuela, Hugo Chávez e, às 9h20, com o presidente da Bolívia, Carlos Mesa. Às 9h50, todos os chefes de Estado e de Governo posam para a foto oficial no foyer do Hotel Sofitel. Logo após, será aberta a segunda sessão de trabalho do Grupo do Rio, que teve início ontem. Às 12h, o presidente brasileiro e seus colegas participa da cerimônia de encerramento do encontro, seguida de entrevista à imprensa. Depois, às 13h10, Lula se encontra com o presidente do Peru, Alejandro Toledo. O ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Guido Mantega, acompanha o presidente. Kyoto: Ibef faz seminário sobre crédito de carbonoO Ibef organiza seminário sobre as negociações de crédito de carbono na bolsa do Rio, em vista da homologação do Protocolo de Kyoto. Será no Centro de Convenções da Bolsa do Rio, a partir das 9h30. Transição: PT e PSDB fazem primeira reunião em SPRepresentantes da gestão da prefeita Marta Suplicy (PT) e do prefeito eleito José Serra (PSDB) fazem hoje, na sede da Prefeitura de São Paulo, a primeira reunião da transição. O encontro, marcado para as 11 horas, será coordenado pelo secretário de Governo da gestão petista, Rui Falcão, escalado por Marta para comandar o processo. O PSDB escolheu o ex-ministro da Casa Civil do governo de Fernando Henrique Cardoso Clóvis Carvalho como articulador da transição junto a Falcão. Além da Falcão e Carvalho, devem participar do encontro o deputado federal Aloysio Nunes Ferreira (PSDB), também escalado como interlocutor de Serra. EUA: dados do nível de emprego em outubro saem às 11h30O Departamento do Trabalho dos EUA divulga os dados do nível de emprego em outubro, às 11h30 (de Brasília). A mediana das previsões de 20 economistas ouvidos em pesquisa Dow Jones/CNBC é que tenham sido criados 192 mil postos de trabalho em outubro (+96 mil em setembro, +128 mil em agosto, +156 mil na média dos seis meses até setembro). A mediana das previsões para a taxa de desemprego em outubro é 5,4% (5,4% em setembro, 5,4% em agosto, 5,5% na média dos seis meses até setembro). A mediana das previsões para a variação no salário médio por hora é uma elevação de 0,2% em outubro (+0,2% em setembro, +0,3% em agosto, +0,2% na média dos seis meses até setembro). Às 18h (de Brasília), o Federal Reserve divulga os dados do crédito ao consumidor em setembro.