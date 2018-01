Agenda: 06/01/2006 Transgênicos: governo reúne-se com cadeia produtivo do milho no RSO coordenador de Biossegurança, da Secretaria de Defesa Agropecuária (SDA), Marcus Vinícius Coelho, reúne-se nesta sexta-feira (6), em Porto Alegre, na parte da manhã, com técnicos da Superintendência Federal de Agricultura (SFA/RS). À tarde, ele estará reunido com representantes da cadeia produtiva de milho daquele Estado para discutir e esclarecer a atual legislação de biossegurança. Entre 30 de novembro e 16 de dezembro passado, a SFA/RS realizou operação de fiscalização no noroeste do Estado para apurar denúncia de plantio ilegal de milho geneticamente modificado. O Mapa coletou amostras em 36 áreas da lavoura e em 11 revendas de produtos agropecuários em 27 municípios da região. Das 41 amostras de milho (folha, espiga e grão) colhidas pelo ministério durante a operação, uma apresentou resultado positivo para transgenia, com índice de 0,43%. A amostra foi coletada numa casa comercial da região do município de Santo Ângelo e destinava-se à alimentação animal. O Mapa determinou a suspensão da venda do produto e realizará nova inspeção no estabelecimento.