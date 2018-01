Agenda: 06/01/2006 Transgênicos: governo reúne-se com cadeia produtivo do milhoO coordenador de Biossegurança, da Secretaria de Defesa Agropecuária (SDA), Marcus Vinícius Coelho, reúne-se nesta sexta-feira (6), em Porto Alegre, na parte da manhã, com técnicos da Superintendência Federal de Agricultura (SFA/RS). À tarde, ele estará reunido com representantes da cadeia produtiva de milho daquele Estado para discutir e esclarecer a atual legislação de biossegurança. Entre 30 de novembro e 16 de dezembro passado, a SFA/RS realizou operação de fiscalização no noroeste do Estado para apurar denúncia de plantio ilegal de milho geneticamente modificado. O Mapa coletou amostras em 36 áreas da lavoura e em 11 revendas de produtos agropecuários em 27 municípios da região. Das 41 amostras de milho (folha, espiga e grão) colhidas pelo ministério durante a operação, uma apresentou resultado positivo para transgenia, com índice de 0,43%. A amostra foi coletada numa casa comercial da região do município de Santo Ângelo e destinava-se à alimentação animal. O Mapa determinou a suspensão da venda do produto e realizará nova inspeção no estabelecimento. Café: Cecafé divulga balanço e perspectivas das exportaçõesO Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé) realiza coletiva de imprensa nesta sexta-feira (6) para divulgar o balanço das exportações do setor em 2005 e as perspectivas para 2006. Além de Guilheme Braga, diretor geral do Cecafé, participam do encontro o secretário-executivo da Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel (Abics), Mauro Moitinho Malta; Sergio Wanderley, da Marcellino Martins & E. Johnston Exportadores; Batista Mancini, da Unicafé Cia. Comércio Exterior; e Lúcio Araujo Dias, da Cooperativa dos Cafeicultores em Guaxupé (Cooxupé). O evento será realizado a partir das 11 horas, no L´Hotel, localizado na Alameda Campinas, 266, em São Paulo. Commodities: USDA divulga relatório semanal de exportaçãoO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) adiou para esta sexta-feira (6) o relatório semanal de exportações de soja, milho, trigo e algodão por conta do feriado na segunda-feira, dia 2 de janeiro. O relatório é divulgado normalmente às quintas-feiras. Álcool: usinas devem adicionar corante ao anidroA Resolução número 36 da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) entra hoje (6) em vigor. O documento estabelece que os produtores e importadores de álcool anidro (atualmente adicionado à gasolina na proporção de 25%) só poderão comercializar o produto com corante de cor laranja. A medida, editada em dezembro do ano passado, tem o objetivo de combater a adulteração do produto, já que o álcool anidro não pode ser vendido diretamente ao consumidor, enquanto o álcool hidratado (combustível) é comercializado livremente nos postos. Também a partir desta sexta-feira (6), todos os postos revendedores terão de afixar nas bombas um adesivo informando aos consumidores que só adquiram álcool hidratado se for incolor e límpido. Açúcar: China deve lançar mercado futuro em HenanDeve entrar em operação nesta sexta-feira (6) o primeiro mercado de futuros de açúcar na China. A bolsa vai operar em Zhengzhou, na Província de Henan. Commodities: CFTC divulga relatório sobre posição de tradersA Commodity Futures Trading Commission (CFTC) divulga hoje o relatório semanal sobre o posicionamento dos traders dos mercados de soja e grãos na Chicago Board Of Trade (CBOT) e açúcar, café e cacau na New York Board Of Trade (Nybot). Álcool: Fazenda faz reunião sobre preçosUma nova reunião está prevista para hoje, às 11 horas, no Ministério da Fazenda, para nova rodada de discussões sobre formas de o governo amenizar a alta no preço do álcool e da gasolina. Do encontro de ontem, que não foi conclusivo, participaram o ministro interino da Fazenda, Murilo Portugal, o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, técnicos da Fazenda e representantes do Ministério de Minas e Energia e do Ministério da Agricultura. Entre as alternativas em estudo estão a diminuição da quantidade de álcool na mistura com a gasolina, que hoje é de 25% - e a redução no valor da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) cobrada sobre o preço da gasolina. Europa: OCDE e UE divulgam dadosNesta sexta-feira haverá feriados na Áustria e na Grécia; às 8 horas (de Brasília), a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) divulga o índice dos indicadores antecedentes da economia dos países avançados referente a novembro e os dados do nível de emprego nos mesmos países em novembro; no mesmo horário, a União Européia (UE) divulga os dados de vendas no varejo na zona do euro em novembro; às 9h (de Brasília), a Alemanha divulga o indicador da produção industrial em novembro. Irregularidades: Caixa concede entrevista sobre denúnciasO vice-presidente da Caixa Econômica Federal (CEF), Fernando Nogueira, dá entrevista coletiva às 14 horas. Dá explicações sobre a versão de que teria havido irregularidade na compra da carteira de crédito consignado do BMG pela CEF, mencionada em auditoria preliminar do Tribunal de Contas da União (TCU). Presidência: Lula descansa na BahiaO presidente Luiz Inácio Lula da Silva passa suas férias na Bahia. Lula ficará quatro dias no forte da Marinha, em Aratu. EUA: dados de emprego em dezembro saem às 11h30O Departamento do Trabalho dos EUA divulga os dados do nível de emprego em dezembro nesta sexta-feira às 11h30 (de Brasília). A mediana das previsões de 17 economistas ouvidos em pesquisa Dow Jones/CNBC é que tenham sido criados 215 mil postos de trabalho em dezembro (+215 mil em novembro, +44 mil em outubro, +146 mil na média dos seis meses até novembro).