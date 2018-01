Agenda: 06/01/2006 Transgênicos: governo reúne-se com cadeia produtivo do milho no RSO coordenador de Biossegurança, da Secretaria de Defesa Agropecuária (SDA), Marcus Vinícius Coelho, reúne-se nesta sexta-feira (6), em Porto Alegre, na parte da manhã, com técnicos da Superintendência Federal de Agricultura (SFA/RS). À tarde, ele estará reunido com representantes da cadeia produtiva de milho daquele Estado para discutir e esclarecer a atual legislação de biossegurança. Entre 30 de novembro e 16 de dezembro passado, a SFA/RS realizou operação de fiscalização no noroeste do Estado para apurar denúncia de plantio ilegal de milho geneticamente modificado. O Mapa coletou amostras em 36 áreas da lavoura e em 11 revendas de produtos agropecuários em 27 municípios da região. Das 41 amostras de milho (folha, espiga e grão) colhidas pelo ministério durante a operação, uma apresentou resultado positivo para transgenia, com índice de 0,43%. A amostra foi coletada numa casa comercial da região do município de Santo Ângelo e destinava-se à alimentação animal. O Mapa determinou a suspensão da venda do produto e realizará nova inspeção no estabelecimento. Café: Cecafé divulga balanço e perspectivas das exportaçõesO Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé) realiza coletiva de imprensa nesta sexta-feira (6) para divulgar o balanço das exportações do setor em 2005 e as perspectivas para 2006. Além de Guilheme Braga, diretor geral do Cecafé, participam do encontro o secretário-executivo da Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel (Abics), Mauro Moitinho Malta; Sergio Wanderley, da Marcellino Martins & E. Johnston Exportadores; Batista Mancini, da Unicafé Cia. Comércio Exterior; e Lúcio Araujo Dias, da Cooperativa dos Cafeicultores em Guaxupé (Cooxupé). O evento será realizado a partir das 11 horas, no L´Hotel, localizado na Alameda Campinas, 266, em São Paulo. Commodities: USDA divulga relatório semanal de exportaçãoO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) adiou para esta sexta-feira (6) o relatório semanal de exportações de soja, milho, trigo e algodão por conta do feriado na segunda-feira, dia 2 de janeiro. O relatório é divulgado normalmente às quintas-feiras. Açúcar: China deve lançar mercado futuro em HenanDeve entrar em operação nesta sexta-feira (6) o primeiro mercado de futuros de açúcar na China. A bolsa vai operar em Zhengzhou, na Província de Henan. Grãos e Softs: CFTC divulga relatório sobre posição de tradersA Commodity Futures Trading Commission (CFTC) divulga hoje o relatório semanal sobre o posicionamento dos traders dos mercados de soja e grãos na Chicago Board Of Trade (CBOT) e açúcar, café e cacau na New York Board Of Trade (Nybot).