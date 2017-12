Agenda: 06/09/2004 Soja e grãos: USDA adia relatório semanal de inspeções e safraO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) adiou para amanhã a divulgação dos dois relatórios semanais que saem às segundas-feiras: de inspeções de exportação (ao meio dia) e de acompanhamento da safra americana (às 17 horas). É feriado do Dia do Trabalho no país. EUA: bolsas não abrem hoje, feriado do Dia do TrabalhoOs Estados Unidos comemoram hoje o Dia do Trabalho e, portanto, bolsas, agências do governo e demais instituições não funcionarão. Máquinas agrícolas: Anfavea divulga desempenho de janeiro a agostoA Anfavea divulga o desempenho da indústria automobilística e de máquinas agrícolas do Brasil referente a agosto e ao período janeiro-agosto. Será às 14 horas no sede da Anfavea, em São Paulo.