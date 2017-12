Agenda: 06/09/2004 EUA: bolsas não abrem hoje, feriado do Dia do TrabalhoOs Estados Unidos comemoram hoje o Dia do Trabalho e, portanto, bolsas, agências do governo e demais instituições não funcionarão. Máquinas agrícolas: Anfavea divulga desempenho de janeiro a agostoA Anfavea divulga o desempenho da indústria automobilística e de máquinas agrícolas do Brasil referente a agosto e ao período janeiro-agosto. Será às 14 horas no sede da Anfavea, em São Paulo. Soja e grãos: USDA adia relatório semanal de inspeções e safraO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) adiou para amanhã a divulgação dos dois relatórios semanais que saem às segundas-feiras: de inspeções de exportação (ao meio dia) e de acompanhamento da safra americana (às 17 horas). É feriado do Dia do Trabalho no país. BC divulga pesquisa FocusO Banco Central divulga hoje de manhã a pesquisa Focus com as previsões do mercado para os principais indicadores econômicos e financeiros. Saem números da balança comercialO Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior divulga às 10 horas os números da balança comercial relativos à primeira semana de setembro. Às 15 horas, sairá o detalhamento da balança. FGV divulga IPC-SA Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga, à noite, o Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S). BNDES divulga regras para APLSO Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) vai divulgar circular estabelecendo procedimentos que os agentes financeiros devem seguir para os financiamentos em arranjos produtivos locais (APLs). A circular deve informar inclusive quais os municípios selecionados para isso. Fritsch encerra visita à ChinaO ministro da Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca (Seap), José Fritsch, encerra hoje visita a Xangai (China), aonde chegou no último sábado para conhecer as atividades de construção de navios pesqueiros e a aqüicultura marinha e continental.