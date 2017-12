Agenda: 06/10/2004 Leite: especialista australiano debate setor no Pensa/USPO "Agronegócio Leiteiro na Austrália e Estratégias para o Brasil" serão analisados pelo australiano Larry Brennen, presidente da Challenge Dairy Co-operative, no próximo Seminário PENSA. O evento ocorre nesta quarta-feira (6), das 11h às 13h nas dependências da FEA/USP em São Paulo. Iniciativa do Programa de Estudos dos Negócios do Sistema Agroindustrial (pensa) em parceria com a Associação Brasileira de Marketing Rural & Agronegócios e a Sociedade Rural Brasileira. Café: câmara setorial paulista reúne-se em SantosA Câmara Setorial de Café vai realizar reunião nesta quarta-feira (6) a partir das 10 horas, no Auditório da Associação Comercial de Santos (SP). Na pauta do encontro serão discutidos assuntos como propostas e ações em relação ao Código Comum da Comunidade de Café (4C) e demais programas brasileiros voltado para a sustentabilidade do setor. Na ocasião serão divulgados os vencedores do 3º Concurso Estadual de Qualidade. Máquinas agrícolas: Anfavea divulga desempenho do setor em setembroA Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) divulga nesta quarta-feira (6) o desempenho da indústria automobilística (veículos, tratores e colheitadeiras) referente a setembro e ao período janeiro-setembro. Será às 11 horas no Hotel Sofitel, em São Paulo. Safra 2004/05: Wedekin detalha novos títulos agrícolas na BM&FO secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Ivan Wedekin, detalha nesta quarta-feira (6) as regras do Certificado de Depósito Agropecuário (CDA) e do Warrant Agropecuário (WA), já regulamentados. Wedekin vai participar de reunião com os integrantes da Câmara Setorial de Financiamento Agrícola e Seguro Rural às 10h, na sede da Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F), em São Paulo. À tarde, Ivan Wedekin vai se reunir, na mesma BM&F, com integrantes da Cadeia Produtiva do Trigo. Ele pedirá aos representantes do setor que façam leilões de contratos de opção privada para o trigo. Agronomia: Rodrigues realiza conferência em congresso mundialO ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, realiza conferência na abertura do III Congresso Mundial de Profissionais de Agronomia e I Congresso Pan-Americano de Engenheiros Agrônomos, nesta quarta-feira (6), às 10h30, no Centro de Convenções de Fortaleza (CE). Lula: reunião sobre UE, com ABCZ e RossettoO presidente Luiz Inácio Lula da Silva Lula participa de reunião em que se discutirá questões sobre o Mercosul e a União Européia (UE), às 15h30, no Palácio do Planalto. De manhã, o presidente recebe, às 10h, no Palácio do Planalto, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rossetto. Antes, às 9h, encontra-se com Sérgio Reis. Às 11h30, reúne-se com a nova diretoria da Associação Brasileira de Criadores de Zebu (ABCZ). Depois, às 17h, recebe o governador de Goiás, Marconi Perillo e, às 18h, o ministro da Fazenda, Antonio Palocci. Alencar: vice fala sobre viagem à EuropaO vice-presidente da República, José Alencar, dá entrevista coletiva, às 16h, no anexo 2 do Palácio do Planalto. Ele vai falar sobre a viagem oficial que fará a três países europeus (Rússia, Romênia e Portugal), a partir de sexta-feira (8). Alimentos: governo envia nova remessa ao HaitiO governo brasileiro envia hoje a quarta remessa de alimentos para o Haiti. Ao todo, são mais de 14 toneladas de produtos doados pela empresa Lacta, de São Paulo e Recife, e pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), de Recife. Logística: CNT divulga pesquisa sobre rodoviasO presidente da Confederação Nacional do Transporte (CNT), Clésio Andrade, dá entrevista coletiva, às 10h30, na sede da entidade. Ele vai divulgar a nona edição da Pesquisa Rodoviária CNT 2004 sobre as condições das rodovias brasileiras. Biossegurança: senado deve votar lei hojeO Senado Federal realiza sessão extraordinária, às 10h, para a votação do projeto da Lei de Biossegurança. A matéria estabelece, entre outras coisas, regras sobre alimentos transgênicos e pesquisa genética com embriões. Biopirataria: CPI define roteiro de audiênciasA CPI da Biopirataria da Câmara reúne-se, às 14h, para eleger o terceiro vice-presidente e definir o roteiro de audiências. Entre os temas a serem discutidos pela CPI está o anteprojeto de lei que prevê pena de prisão para quem explorar material genético ilegalmente. Agrotóxicos: comissão do Senado deve votar mudança na leiA Comissão de Assuntos Sociais, do Senado, marcou reunião, às 11h, para votar projeto de lei da Câmara que altera a legislação sobre a notificação compulsória dos casos de intoxicação por agrotóxicos. Frutas: seminário começa em Petrolina (PE)O 6º Seminário Brasileiro da Produção Integrada de Frutas começa, às 9h, em Petrolina (PE). Logo após a solenidade de abertura será realizado o painel "Situação da Produção Integrada de Frutas (PIF)", com a participação de José Fernando da Silva Protas, da Embrapa Uva e Vinho. Às 10h15, o coordenador do Profruta, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, José Rozalvo Andriguetto, faz a palestra "Situação da Produção Integrada de Frutas no Brasil". Depois, à tarde, o diretor de Qualidade do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), Alfredo Carlos Orfhão Lobo, fala sobre "Reconhecimento do Sistema PIF em Nível Internacional", às 14h, dentro da programação do painel "Logística Necessária para a Comercialização e Exportação de Frutas do Sistema PIF". O encerramento dos trabalhos nesta quarta-feira (6) está previsto para as 17h30. O seminário prossegue até sexta-feira (8). FGV: IGP-DI será divulgadoA Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga os principais resultados do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) de setembro, às 8h30, pelo site www.fgvdados.com.br. Às 11h, o economista Salomão Quadros divulga outras informações sobre os resultados em entrevista na Av. Praia de Botafogo, 190. CNI: indicadores serão apresentadosO coordenador da Unidade de Política Econômica da CNI, Flávio Castelo Branco, dá entrevista às 14h30 para divulgar os resultados da edição de agosto da pesquisa sobre os Indicadores Industriais. IBGE: custo da construção sai hojeO Instituto Brasileira de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, às 9h30, a variação do custo da construção civil em setembro, pelo Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Sinapi). BNDES: Lessa em seminárioO presidente do BNDES, Carlos Lessa, e o ministro da Ciência e Tecnologia, Eduardo Campos, participam às 8h30 da abertura do Seminário Indústria do Plástico - Os Caminhos para Crescer e Conquistar Novos Mercados, no Renaissance São Paulo Hotel (Alameda Jaú, 1.620). ABDIB: Ciro Gomes participa de reuniãoO ministro da Integração Nacional, Ciro Gomes, participa de reunião com empresários na Associação Brasileira da Infra-estrutura e Indústrias de Base - Abdib, na Abdib (Praça Monteiro Lobato, 36, Butantã - próximo à ponte Cidade Universitária) para falar sobre a utilização de fundos nacionais de desenvolvimento. O encontro será fechado, mas os participantes estarão disponíveis para entrevistas a partir das 11h30. EUA: estimativa sobre estoque de petróleo sai às 11h30O American Petroleum Institute (API) e a agência de informações do Departamento de Energia dos EUA (EIA/DoE) divulgam suas estimativas sobre o nível dos estoques norte-americanos de petróleo e derivados na semana até 1º de outubro, às 11h30 (de Brasília). A previsão média de 12 analistas ouvidos em pesquisa Dow Jones para a variação no nível dos estoques de petróleo cru é um crescimento de 1,8 milhão de barris; as previsões variaram de uma queda de 3,25 milhões de barris até um crescimento de 6,1 milhões de barris. A previsão média para a variação no estoque de derivados é uma redução de 420 mil barris (com as previsões variando de -2 milhões a +2,5 milhões de barris). A previsão para a variação no estoque de gasolina é uma redução de 700 mil barris (com as previsões variando de -2 milhões a +2 milhões de barris). E a previsão para a variação na taxa de utilização da capacidade das refinarias é um crescimento de 1,9 ponto porcentual, para 85,6% (com as previsões variando de -0,6 ponto porcentual a +6,5 pontos porcentuais).