Agenda: 06/10/2004 Leite: especialista australiano debate setor no Pensa/UspO "Agronegócio Leiteiro na Austrália e Estratégias para o Brasil" serão analisados pelo australiano Larry Brennen, presidente da Challenge Dairy Co-operative, no próximo Seminário PENSA. O evento acontece hoje, das 11h às 13h nas dependências da FEA/USP em São Paulo. Iniciativa do Programa de Estudos dos Negócios do Sistema Agroindustrial em parceria com a Associação Brasileira de Marketing Rural & Agronegócios e a Sociedade Rural Brasileira. Café: câmara setorial paulista reúne-se em SantosA Câmara Setorial de Café vai realizar reunião nesta quarta-feira (6) a partir das 10 horas, no Auditório da Associação Comercial de Santos (SP). Na pauta do encontro serão discutidos assuntos como propostas e ações em relação ao Códico Comum da Comunidade de Café (4C) e demais programas brasileiros voltado para a sustentabilidade do setor. Máquinas agrícolas: Anfavea divulga desempenho do setor em setembroA Anfavea divulga hoje o desempenho da indústria automobilística (veículos, tratores e colheitadeiras) referente a setembro e ao período janeiro-setembro. Será às 11 horas no hotel Sofitel, em São Paulo. Wedekin detalha novos títulos agrícolas na BM&FO secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Ivan Wedekin, detalha hoje as regras do Certificado de Depósito Agropecuário (CDA) e do Warrant Agropecuário (WA), já regulamentados. Wedekin vai participar de reunião com os integrantes da Câmara Setorial de Financiamento Agrícola e Seguro Rural às 10h, na sede da Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F), em São Paulo. À tarde, Ivan Wedekin vai se reunir, na mesma BM&F, com integrantes da Cadeia Produtiva do Trigo. Ele pedirá aos representantes do setor que façam leilões de contratos de opção privada para o trigo.