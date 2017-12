Agenda: 06/12/2004 Soja e grãos: USDA divulga relatório semanal de inspeçõesO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulga hoje o relatório semanal de inspeções de exportação às 14 horas de Brasília. Máquinas agrícolas: Anfavea divulga desempenho da indústria em 2004A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores divulga hoje os resultados da indústria referentes a 2004 e as estimativas para 2005. A entrevista coletiva terá participação do presidente da entidade, Rogelio Golfarb, e do economista Raul Velloso, que falará sobre as perspectivas da economia para 2005. Está marcada para as 10 horas no hotel Sofitel, em São Paulo. Algodão: ANBio e Abrapa promovem workshop sobre transgênicoA Associação Nacional de Biossegurança (ANBio) em parceria com a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa) realiza hoje e amanhã em Brasília o "Workshop sobre biossegurança do algodão transgênico". O evento contará com a presença de especialistas da Argentina, Colômbia, Uruguai, além dos maiores especialistas e autoridades brasileiras no tema. Dentre os assuntos a serem abordados teremos: zoneamento ambiental do algodão no Brasil, fluxo gênico em algodão, prospecção de genes de resistência a pragas do algodoeiro, segurança alimentar do óleo de algodão, dados sobre impacto ambiental do algodão Bt e RR, dentre outros. Informações e Inscrições na home page da ANBio - www.anbio.org.br ou cadastro@anbio.org.br Tel: (21) 2220.8678. OCB: seminário discute cooperativismo e economia socialO cooperativismo como mecanismo de promoção da economia social será tema do III Seminário Tendências do Cooperativismo Contemporâneo, que será promovido pela Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), a partir desta segunda-feira (6) até quinta (9) em Cuiabá (MT). O encontro iniciará uma campanha nacional em favor da economia social e o cooperativismo, que substitui a competição pela cooperação e alia o desenvolvimento econômico à distribuição de renda e geração de trabalho. O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Roberto Rodrigues, participa da abertura do seminário às 19h30, no Hotel Eldorado, em Cuiabá. Antes, o ministro reúne-se com o secretário de Agricultura do Mato Grosso, Homero Pereira, para discutir questões ligadas a algodão, soja e pecuária. O encontro será às 18h30, na Delegacia Federal de Agricultura do Estado. Biodiesel: Lula lança programaO presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa do lançamento do Programa Nacional de Biodiesel, às 15h30, no Salão Nobre do Palácio do Planalto. Os ministros do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rossetto; da Integração Nacional, Ciro Gomes, e de Minas e Energia, Dilma Rousseff, estarão presentes. Carbono: Furlan lança mercado de redução de emissões na BM&FO ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, participa do lançamento do Mercado Brasileiro de Redução de Emissões (crédito carbono), às 11h, no auditório da Bolsa de Mercadorias & Futuros, em São Paulo (Praça Antônio Prado, 48 Centro). Antes, as 9 horas, Furlan abre o seminário "Novos Destinos para as Exportações Brasileiras",às 9h, no Hotel Renaissance, em São Paulo (Alameda Jaú, 1.620). O evento é promovido pelo jornal Valor Econômico e a Agência de Promoção das Exportações do Brasil (Apex-Brasil). Às 18h, o ministro viaja para Milão (Itália). Cana: Campos assina convênio entre Finep e UFRPE em Recife (PE)O ministro da Ciência e Tecnologia, Eduardo Campos, participa da assinatura de convênio entre dirigentes da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), às 8h30, na reitoria da UFRPE, no Recife. É para o desenvolvimento de programas no setor de cana-de-açúcar. Logo após, no Centro de Ensino de Graduação, ainda na UFRPE, o ministro abre o seminário "Programa Cana-de-açúcar Diretrizes para a Elaboração de uma Política de Pesquisa e Desenvolvimento". Depois, segue para a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) onde, às 11h, acompanha a cerimônia de assinatura de 28 convênios entre a Finep e vários órgãos do governo estadual. Deserto: Marina lança programa de combate aos efeitos da secaA ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, lança o Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca, às 10h, no Centro Cultural Deputado Adjunto Dias, no município de Caicó (RN). À tarde, reúne-se com os governadores dos estados inseridos mas áreas suscetíveis à desertificação. Será às 16h, no Hotel Pestana, em Natal. Após a reunião (19h), a ministra assina com os representantes estaduais alguns documentos, entre os quais o pacto nacional para a implementação do programa Água Doce/Sede Zero e o acordo de prevenção e controle da desertificação e mitigação dos efeitos da seca no Nordeste. Na mesma solenidade, firma termo de cooperação técnica com dirigentes da Fundação Banco do Brasil para o desenvolvimento de ações destinadas a implementação do programa Água Doce. Às 19h30, ainda no Hotel Pestana, Marina Silva participa de um workshop sobre questões ambientais para representantes de países da América Latina e Caribe. Celulose: Rebelo participa de reunião da BracelpaO ministro da Secretaria de Coordenação Política e Assuntos Institucionais, Aldo Rebelo, participa de reunião com dirigentes da Associação Brasileira de Celulose e Papel (Bracelpa), às 17h, na sede da entidade, em São Paulo. Fazenda/BC: Palocci e Meirelles em evento no RioO ministro da Fazenda, Antônio Palocci, e o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, participam do almoço de encerramento do ciclo de debates "Selic 25 anos", às 13h, no auditório do Banco Central, no Rio de Janeiro (Av. Presidente Vargas, 730, 24o. andar). Pela manhã (9h), no mesmo local, ocorrerá o último seminário da série, que tratará do tema "Taxas de Juros Estabilidade e Crescimento". Participam diretores do Banco Central; o secretário de Política Econômica, do Ministério da Fazenda, Marcos Lisboa, e o presidente da Associação Nacional das Instituições do Mercado Financeiro (Andima), Edgar da Silva Ramos. O ciclo de debates sobre a Selic, sistema criado em novembro de 1979 com o objetivo de reduzir os riscos até então existentes na negociação de títulos públicos federais, começou em 3 de maio deste ano. BC: pesquisa Focus será apresentadaA partir das 8h30, o Banco Central divulga a pesquisa Focus, com as projeções da semana das instituições financeiras sobre inflação, taxa de juro câmbio e outros indicadores da economia. Comércio exterior: resultado da balança sai hojeO Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior divulga pela manhã os números da balança comercial relativos aos três primeiros dias úteis de dezembro. À tarde, haverá entrevista. CNI: mapa estratégico da indústria vai ser divulgadoO presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Armando Monteiro Neto, coordena, na segunda-feira, a partir das 14h30, a reunião do Fórum Nacional da Indústria para concluir o ?Mapa Estratégico da Indústria Brasileira?, a ser apresentado ao governo nos próximos dias. A reunião acontece no Hotel Grand Hyatt São Paulo. O Mapa Estratégico é um documento onde constarão os princípios estratégicos da indústria brasileira para o período de 2007 a 2015. Lide: Líderes almoçam com RigottoO Grupo de Líderes Empresariais (lide) promove almoço-debate com o governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigotto (PMDB) no Grand Hyatt Hotel (Av. Das Nações Unidas, 13.301, São Paulo). O evento contará com a participação de diversos empresários, líderes em seus segmentos de atuação. Antes do almoço, às 11h30, haverá uma entrevista com Fernando Meirelles, diretor da FGV, que falará sobre o índice Lide/FGV, que afere a opinião dos empresários participantes do evento sobre temas diversos da economia nacional. China: embaixador fala sobre comércioO embaixador da China no Brasil, Jiang Yuande, fará palestra a partir das 12h30 sobre "As perspectivas de intercâmbio comercial Brasil-China" no Clube Americano.