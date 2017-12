Agenda: 06/12/2004 Soja e grãos: USDA divulga relatório semanal de inspeções e safraO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulga hoje dois relatórios semanais: de inspeções de exportação (ao meio dia) e de acompanhamento da safra americana (às 17 horas). Ambos os horários são de Brasília. Algodão: workshop em Brasília discute experiências com transgênicosUma das maiores preocupações com os plantios transgênicos diz respeito ao fluxo gênico. Visando discutir este tema e aprofundar as questões de Biossegurança a ANBio trará especialistas de países que já liberaram o algodão transgênico para relatarem suas experiências. Essas e outras questões de Biossegurança serão discutidas durante o Workshop sobre Biossegurança do Algodão Transgênico a ser realizado hoje e amanhã em Brasília. Inscrições e informações sobre programa na home page da ANBio. (www.anbio.org.br)