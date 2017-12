Agenda: 06/12/2004 Soja e grãos: USDA divulga relatório semanal de inspeçõesO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulga hoje o relatório semanal de inspeções de exportação às 14 horas de Brasília. Algodão: workshop em Brasília discute experiências com transgênicosUma das maiores preocupações com os plantios transgênicos diz respeito ao fluxo gênico. Visando discutir este tema e aprofundar as questões de Biossegurança a ANBio trará especialistas de países que já liberaram o algodão transgênico para relatarem suas experiências. Essas e outras questões de Biossegurança serão discutidas durante o Workshop sobre Biossegurança do Algodão Transgênico a ser realizado hoje e amanhã em Brasília. Inscrições e informações sobre programa na home page da ANBio. (www.anbio.org.br) Máquinas agrícolas: Anfavea divulga desempenho da indústria em 2004A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores divulga hoje os resultados da indústria referentes a 2004 e as estimativas para 2005. A entrevista coletiva terá participação do presidente da entidade, Rogelio Golfarb, e do economista Raul Velloso, que falará sobre as perspectivas da economia para 2005. Está marcada para as 10 horas no hotel Sofitel, em São Paulo. ANBio e Abrapa promovem "Workshop sobre algodão transgênico"A Associação Nacional de Biossegurança-ANBio em parceria com a ABRAPA realiza hoje e amanhã em Brasília o "Workshop sobre biossegurança do algodão transgênico". O evento contará com a presença de especialistas da Argentina, Colômbia, Uruguai, além dos maiores especialistas e autoridades brasileiras no tema. Dentre os assuntos a serem abordados teremos: zoneamento ambiental do algodão no Brasil, fluxo gênico em algodão, prospecção de genes de resistência a pragas do algodoeiro, segurança alimentar do óleo de algodão, dados sobre impacto ambiental do algodão Bt e RR, dentre outros. Informações e Inscrições na home page da ANBio - www.anbio.org.br ou cadastro@anbio.org.br Tel: (21) 2220.8678 OCB promove seminário sobre cooperativismo e economia socialO cooperativismo como mecanismo de promoção da economia social será tema do III Seminário Tendências do Cooperativismo Contemporâneo, que será promovido pela Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), de 6 a 9 de dezembro em Cuiabá (MT). O encontro iniciará uma campanha nacional em favor da economia social e o cooperativismo, que substitui a competição pela cooperação e alia o desenvolvimento econômico à distribuição de renda e geração de trabalho. O ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, deve participar da abertura.