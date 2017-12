Agenda: 07/10/2004 Commodities: USDA divulga relatório semanal de exportaçõesO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulga hoje, às 9h30 de Brasília, seu relatório semanal das exportações americanas de soja e derivados, milho, trigo, algodão e carne bovina. Arroz: APA promove 9º seminário da cultura em Sinop-MTA Associação dos Produtores de Arroz (APA) de Mato Grosso promove partir de hoje até dia 9 o 9º Seminário da Cultura do Arroz, em Sinop (MT). Voltado para produtores, agrônomos, acadêmicos, sementeiros, revendedores de insumos e defensivos agrícolas, o seminário irá tratar sobre comercialização, mercado interno e externo, situação do arroz no Brasil, aplicação de defensivos e outros. As palestras serão dados por técnicos de cada área.