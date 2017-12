Agenda: 07/10/2004 Commodities: USDA divulga relatório semanal de exportaçõesO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulga nesta quinta-feira (7), às 9h30 de Brasília, seu relatório semanal das exportações americanas de soja e derivados, milho, trigo, algodão e carne bovina. Arroz: APA promove 9º seminário da cultura em Sinop-MTA Associação dos Produtores de Arroz (APA) de Mato Grosso promove partir de hoje até dia 9 o 9º Seminário da Cultura do Arroz, em Sinop (MT). Voltado para produtores, agrônomos, acadêmicos, sementeiros, revendedores de insumos e defensivos agrícolas, o seminário irá tratar sobre comercialização, mercado interno e externo, situação do arroz no Brasil, aplicação de defensivos e outros. As palestras serão dados por técnicos de cada área. Citros: Greening e fusões centralizam debates no 4º Dia da LaranjaO Greening, a nova praga na citricultura brasileira, e as fusões e aquisições nas indústrias de processamento de suco serão os principais temas discutidos no 4º Dia da Laranja, no Centro de Citricultura Sylvio Moreira, em Cordeirópolis (SP). O evento será aberto nesta quinta-feira (7) às 8h45 pelo presidente da Laranja Brasil, Marcos Santin, que falará sobre Tendências do Mercado e Perspectivas do Citricultor, seguido pelo presidente da Câmara Setorial da Citricultura, Flávio Carvalho Pinto Viegas. Em seguida, às 9h30, acontece a palestra de Antônio Amaro, do Instituto de Economia Agrícola (IEA), que falará sobre as fusões e aquisições no setor. As palestras ocorrerão durante todo o dia. As que terão o Greening como tema começam às 15h30. Mais informações no site www.centrodecitricultura.br. Café: projeto café Tiradentes é lançado em Altinópolis (SP)O projeto "Café Tiradentes - Origem Altinópolis", parceria firmada entre a empresa Nhá Benta Indústria de Alimentos Ltda, proprietária da marca, e a Cooperativa dos Produtores de Cafés Especiais de Altinópolis e Região (Cooalt) será lançado, às 19 horas, na cidade paulista. No evento, serão divulgados os detalhes da iniciativa que visa a divulgar e comercializar o café torrado e moído Salão Internacional da Alimentação - SIAL 2004, entre 17 a 21 de outubro, em Paris. Cooperativismo: Rodrigues instala grupo interministerialO ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, instala nesta quinta-feira (7) grupo de trabalho interministerial do Cooperativismo, que discutirá, entre outros pontos, a implantação do Plano Brasil Cooperativa - conjunto de ações lançado pelo governo federal para impulsionar o setor. A instalação está marcada para 9h na sede do Conselho Nacional de Política Agrícola (CNPA), no ministério. Lula: alimentação, Mercosul e ferrovias na agenda de reuniõesO presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa da cerimônia de apresentação da agenda das ações preparatórias da comemoração do Dia Mundial da Alimentação. A solenidade será realizada, às 12h30, no Salão Leste do Palácio do Planalto, com a presença do ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rossetto. O presidente participa de almoço de trabalho, às 13h30, com o presidente da Comissão de Representantes do Mercosul, Eduardo Duhalde. Às 17 horas, Lula coordena reunião em que o tema será as ferrovias brasileiras, às 17h, no Palácio do Planalto. FAO: Rossetto receberá diretor-geralO ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rossetto, recebe, às 16h, o diretor-geral do Fundo das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), Jacques Diouf. Álcool: comissão da Câmara discute adição ao óleo dieselA Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável reúne-se às 10h, no plenário 12 da Câmara, para debater a adição de álcool etílico carburante ao óleo diesel. Entre os convidados estão o assessor técnico da União da Agroindústria Canavieira de São Paulo, Alfred Szwarc; o presidente da Comissão de Energia e Meio Ambiente, da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), Henry Joseph, e o professor do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, Francisco Nigro. Agronomia: Maggi participa de congresso mundialO 3º Congresso Mundial de Profissionais de Agronomia e 1º Congresso Pan-americano de Engenheiros Agrônomos prosseguem até amanhã (8), no Centro de Convenções do Ceará, em Fortaleza. Hoje, às 9h, o governador do Mato Grosso, Blairo Maggi, faz a palestra "A Importância da Soja para o Negócio Agrícola". A partir das 10h40 serão realizados os painéis "Biotecnologia e Desenvolvimento Social", "Desafios da Educação Agronômica Superior para a Formação dos Profissionais do Século XXI", "Associativismo como Instrumento do Mercado Mundial", "Transgênicos na Agricultura", "O Cooperativismo e o Negócio Agrícola" e "Água como Fator Estratégico para o Desenvolvimento Sustentável". Agropecuária: congresso termina na AlemanhaO Congresso Internacional de Pesquisa Agropecuária para os Trópicos e Subtrópicos (Deutscher Tropentag 2004) termina, na Universidade Humboldt, em Berlim (Alemanha). O Brasil participa do encontro com o pesquisador da Embrapa Caprinos Alcido Elenor Wander, que está apresentando os dados da economia gerada com a aplicação de tecnologias desenvolvidas pela empresa. Com o tema central "Redução da Pobreza Rural através da Pesquisa para o Desenvolvimento e a Transformação", o congresso começou na terça-feira (5). Carne: seminário nacional ocorre em Londrina (PR)O 2º Seminário Nacional sobre Produção de Carne Bovina com Qualidade começa, às 14h, no Parque Governador Ney Braga, em Londrina. O evento, promovido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em parceria com a Associação Brasileira de Novilho Precoce, faz parte da programação da 2 Eurozebu feira e exposição de raças zebuínas e européias que começou na segunda-feira (4). Safra 2004/05: Wedekin faz palestra em Fraiburgo (SC)O secretário de Política Agrícola, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ivan Wedekin, faz palestra sobre "Políticas de Crédito Agrícola e Políticas de Mercado" em encontro promovido pela Associação Brasileira dos Produtores de Maçã (ABPM), às 16h, no centro de eventos do Hotel Renar, em Fraiburgo (SC). Participam dos debates integrantes da cadeia produtiva do setor macieiro. FGV: IGP-M será divulgadoA Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga os principais resultados da primeira prévia do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) de outubro, às 8h30, pelo site www.fgvdados.com.br. Às 11h, o economista Salomão Quadros divulga outras informações sobre os resultados em entrevista na Av. Praia de Botafogo, 190. FGV: sondagem industrial sai hojeO Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV) divulga nesta quinta, às 14h30m, a prévia do resultado da 153 Sondagem Conjuntural da Indústria de Transformação referente ao trimestre outubro-dezembro de 2004 - Rua Itapeva, 432, sl. 602, São Paulo, SP.O economista Aloísio Campelo estará à disposição da imprensa. Petróleo: comissão da Câmara discute evolução dos preçosA Comissão de Desenvolvimento Econômico (da Câmara) tem audiência pública a partir das 11 horas para discutir a evolução dos preços dos produtos derivados do petróleo. Os convidados são o diretor de Abastecimento da Petrobrás, Paulo Roberto Costa, e os presidentes da Afa Plásticos, Arnaldo Locoselli, da Plásticos Majestic, Aurélio de Paula, da Auraplast, Celso Gusso, da Abiarb, Edgar Solano Marreiros, da Flasco, Feres Abujamra, e da Abiplast, Marheg Cachum. Local da audiência: Plenário Professor Roberto Campos, número 5. CNI: presidente participa de fórumO presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Armando Monteiro Neto, participa nesta quinta-feira (7), a partir das 14 horas, de reunião do Fórum Nacional da Indústria para discutir o andamento dos trabalhos do "Mapa Estratégico da Indústria Brasileira". Trata-se de estudo que a CNI vem coordenando desde agosto, visando projetar e consolidar as diretrizes da indústria brasileira para o período de 2007 a 2015.A reunião será realizada em São Paulo, no Hotel Grand Hyatt São Paulo (Av. das Nações Unidas, 13.301), das 14 às 18 horas. Eleições: comissão do PT discute estratégiaA Comissão Executiva Nacional do PT reúne-se, das 10h às 18h, com os 24 candidatos do PT que disputam o segundo turno das eleições municipais no país. O encontro tratará da tática eleitoral - agenda, alianças e apoios - para o segundo turno nas cidades. O GTE (Grupo de Trabalho Eleitoral) nacional também participará da reunião para apresentar um balanço completo do primeiro turno das eleições. A reunião será na sede do Diretório Nacional do PT, em São Paulo (rua Silveira Martins, 132, Centro), das 10h às 18h. EUA: dados do auxílio-desemprego saem às 9h30O Departamento do Trabalho dos EUA divulga, às 9h30 (de Brasília), o número de pedidos de auxílio-desemprego feitos na semana até 2 de outubro. A mediana das previsões de 13 economistas ouvidos em pesquisa Dow Jones/CNBC é que tenham sido feitos 350 mil pedidos, 19 mil a menos do que na semana anterior. Na semana até 25 de setembro foram feitos 369 mil pedidos, 18 mil a mais do que na semana precedente. Caso a previsão dos economistas se confirme, a média das quatro semanas até 2 de outubro será de 351.50 pedidos, de 343.500 pedidos nas quatro semanas até 25 de setembro. EUA: Alcoa abre temporada de balançosA Alcoa deverá abrir hoje, informalmente, a temporada de balanços do terceiro trimestre, com o anúncio de resultado no terceiro trimestre após o fechamento dos negócios nas bolsas norte-americanas. Analistas acreditam que a empresa de alumínio apresentará lucro de US$ 0,33 por ação no terceiro trimestre, inalterado em relação ao mesmo período do ano passado. Também nesta quinta-feira, várias varejistas informarão suas vendas em setembro. A Wal-Mart, maior varejista do mundo, anunciou sábado que suas vendas deverão desapontar. Segundo a empresa, as vendas devem apresentar alta de apenas 2,3% em setembro. As informações são das agências internacionais.