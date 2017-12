Agenda: 07/10/2004 Commodities: USDA divulga relatório semanal de exportaçõesO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulga hoje, às 9h30 de Brasília, seu relatório semanal das exportações americanas de soja e derivados, milho, trigo, algodão e carne bovina. Arroz: APA promove 9º seminário da cultura em Sinop-MTA Associação dos Produtores de Arroz (APA) de Mato Grosso promove partir de hoje até dia 9 o 9º Seminário da Cultura do Arroz, em Sinop (MT). Voltado para produtores, agrônomos, acadêmicos, sementeiros, revendedores de insumos e defensivos agrícolas, o seminário irá tratar sobre comercialização, mercado interno e externo, situação do arroz no Brasil, aplicação de defensivos e outros. As palestras serão dados por técnicos de cada área. Citros: Greening e fusões centralizam debates no 4º dia da laranjaO Greening, a nova praga na citricultura brasileira, e as fusões e aquisições nas indústrias de processamento de suco serão os principais temas discutidos no 4º Dia da Laranja, no Centro de Citricultura Sylvio Moreira, em Cordeirópolis (SP). O evento será aberto às 8h45 pelo presidente da Laranja Brasil, Marcos Santin, que falará sobre Tendências do Mercado e Perspectivas do Citricultor, seguido pelo presidente da Câmara Setorial da Citricultura, Flávio Carvalho Pinto Viegas. Em seguida, às 9h30, acontece a palestra de Antônio Amaro, do Instituto de Economia Agrícola (IEA), que falará sobre as fusões e aquisições no setor. As palestras acontecerão durante todo o dia. As que terão o Greening como tema começam às 15h30. Mais informações no site www.centrodecitricultura.br. Café: projeto café Tiradentes é lançado em Altinópolis (SP)O projeto "Café Tiradentes - Origem Altinópolis", parceria firmada entre a empresa Nhá Benta Indústria de Alimentos Ltda, proprietária da marca, e a Cooperativa dos Produtores de Cafés Especiais de Altinópolis e Região (Cooalt) será lançado, às 19 horas, na cidade paulista. No evento, serão divulgados os detalhes da iniciativa que visa a divulgar e comercializar o café torrado e moído Salão Internacional da Alimentação - SIAL 2004, entre 17 a 21 de outubro, em Paris.