Agenda: 07/11/2004 Citros: missão brasileira discutirá produção nos EUAUm grupo com sete brasileiros foi convidado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) para discutir a produção de citros e iniciar um intercâmbio do setor entre os dois países. Além do setor produtivo, o grupo terá representantes de universidades, da economia citrícola e de viveiristas e ficará nos Estados Unidos de 7 a 20 de novembro. Segundo o presidente da Associação Brasileira de Citricultores (Associtrus), Flávio Viegas, a missão ficará um dia em Washington, para encontros com membros do USDA e seguirá para a Flórida, principal região citrícola daquele país, na qual permanece até o final da viagem.