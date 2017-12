Agenda: 07/12/2004 Pastagem: Embrapa Pecuária Sudeste promove curso em São CarlosA Embrapa Pecuária Sudeste promove de hoje até sexta-feira (10) curso sobre curso sobre Manejo intensivo de pastagens para gado de leite. Local: Embrapa Pecuária Sudeste, rodovia SP 310, km 234, São Carlos (SP). Inscrições e informações: (0xx16) 3361-5611. Trigo: começa XIII Reunião da Comissão Centro-Brasileira de PesquisaA XIII Reunião da Comissão Centro-Brasileira de Pesquisa de Trigo (XIII RCCBPT) ocorre a partir desta terça-feira (7) até quinta (9), em Goiânia. A programação do evento terá também o II Seminário Técnico de Trigo, com a participação de representantes de todos os segmentos da cadeia produtiva do trigo no Centro-Oeste. A realização é da Embrapa Arroz e Feijão, Embrapa Cerrados e Embrapa Trigo. A Comissão Centro-Brasileira de Pesquisa de Trigo reúne-se a cada dois anos em cidades diferentes. Neste ano, o encontro acontecerá na Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (FAEG), que fica na Rua 87, 662, Setor Sul de Goiânia. O objetivo do encontro é encontrar soluções que possibilitem a estabilidade da triticultura nos sistemas de produção regional, tanto no convencional como no plantio direto, além de avaliar safras anteriores e novas propostas de pesquisa. O encontro é dirigido a pesquisadores, assistentes técnicos, produtores, industriais, panificadores, fabricantes de insumos, transportadores e armazenadores. Informações sobre as inscrições podem ser obtidas pelo e-mail roselene@cnpaf.embrapa.br. A programação completa do evento, hotéis conveniados e a ficha de inscrição estão no site da Embrapa Arroz e Feijão: www.cnpaf.embrapa.br. Café: curso da Illy mostra vantagens da qualidade na produçãoA Universidade illy do café promoverá, em parceria com a Fundação Educacional de Machado, jornada científica sobre o agronegócio café, nesta terça-feira (7), das 9h30 às 16 horas, em Machado (MG). O evento terá como palestrantes o professor Samuel Giordano, vice-coordenador da unilly, a professora Sylvia Saes, doutora em Economia, e Aldir Alves Teixeira, consultor científico da illycaffè no Brasil. Sob o tema ?Jornada de Atualização Sobre Qualidade do Café e suas Vantagens Econômicas?, o curso é destinado a professores, pesquisadores e alunos de graduação e pós-graduação da área de cafeicultura, porém, cafeicultores que tiverem interesse podem participar. A taxa de inscrição é gratuita para os cafeicultores sócios do clube illy do café - que reúne os produtores que tenham fornecido café à illy na última safra -, professores, pesquisadores e alunos e aos demais cafeicultores serão cobrados R$ 20,00. As inscrições devem ser feitas pelo telefone (11) 3731-5311 ou pelo e-mail: unilly@unilly.com.br. Encontro: Rodrigues reúne-se com servidores em Cuiabá (MT)O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Roberto Rodrigues, encontra-se com servidores do Ministério, da Embrapa, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e da Companhia Nacional de Abastecimento, a partir das 7h30, na sede da Delegacia Federal de Agricultura, em Cuiabá. Logo após, no mesmo local, o ministro plantará uma muda de pinho cuiabano, uma árvore nativa do Mato Grosso melhorada geneticamente e que está sendo usada em programas de reflorestamento do Estado. Pesca: Fritsch terá encontro com trabalhadorasO ministro da Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca (Seap), José Fritsch, abre, às 9h30, o 1º Encontro Nacional das Trabalhadoras da Pesca e da Aqüicultura. O evento será realizado no Centro de Treinamento da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria, em Luziânia, a 50 Km de Brasília. Os ministros do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, Jaques Wagner, e da Secretaria Especial de Políticas para Mulheres, Nilcea Freire, foram convidados para o evento. O encontro prossegue até quinta-feira (9). Raiva: controle em herbívoros é discutido no RioO Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento realiza até a próxima sexta-feira (10), na sede do Centro Pan-Americano de Febre Aftosa, no Rio de Janeiro (RJ), o Encontro Nacional do Programa de Controle da Raiva dos Herbívoros. O evento é uma ação do Programa Nacional de Controle da Raiva dos Herbívoros, desenvolvido pelo Departamento de Defesa Animal da Secretaria de Defesa Agropecuária. O encontro reúne especialistas de diversos países das Américas para discutir estratégias e ações desenvolvidas pelo programa em território brasileiro, além de proporcionar intercâmbio de informações e aperfeiçoamento técnico das diversas áreas envolvidas na vigilância, prevenção e diagnóstico da enfermidade no Brasil. Hoje (7), a partir das 8h30, o veterinário Guilherme Marques, coordenador do programa brasileiro de controle da raiva, falará sobre as ações do Ministério da Agricultura. Haverá ainda palestras de Carlos Esberarde, Fundação Rio Zôo, às 9h20, sobre biologia e taxonomia; de Clayton Gitti, da Universidade Federal Rural do Rio (UFRRJ), às 10h30, sobre atividades de campo no controle de raiva; de Fumio Ito, da Universidade de São Paulo (USP), às 13h30, sobre o vírus rábico e sua epidemiologia; de Lucia Montebelo, do Ministério da Saúde, às 14h20, sobre a situação atual da raiva no Brasil; de Silmar Pires, às 15h30, sobre a participação da comunidade nos programas estaduais de controle da raiva; de André Deberdt, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama), às 16h20, sobre a legislação ambiental brasileira. Transportes: José Alencar receberá condecoraçãoO vice-presidente da República e ministro da Defesa, José Alencar, recebe a medalha da "Ordem do Mérito do Transporte Brasileiro 2004", no grau Grã-Cruz, às 16h30, em cerimônia no Memorial JK. A medalha é concedida anualmente pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) a personalidades que se destacam no trabalho em prol do transportador brasileiro. Energia: Dilma participará de megaleilãoComeça às 10h o megaleilão de energia existente, realizado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). As equipes das geradoras credenciadas a participar do leilão estarão instaladas em salas do Hotel Meliá World Trade Center de São Paulo, onde os presentes estarão incomunicáveis externamente, inclusive com a proibição de uso de telefones celulares, contando apenas com um computador interligado ao sistema do leilão. A ministra das Minas e Energia, Dilma Rousseff, deve participar do megaleilão. FGV: IGP-DI de novembro será divulgado às 8h30A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga os resultados do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) de novembro, às 8h30, pelo site www.fgvdados.com.br. Às 11h, o economista Salomão Quadros dá mais informações em entrevista na sede da FGV. Dieese: resultado do ICV sai às 11 horasO Departamento de Estatísticas e Estudos Sócio-Econômicos (Dieese) divulga às 11 horas, os resultados do Índice do Custo de Vida, registrados em novembro, no município de São Paulo. A divulgação será feita pela coordenadora da pesquisa e preços, Cornélia Nogueira Porto. CNI/Ibope: pesquisa sobre governo Lula sai às 15 horasA Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulga às 15 horas a última edição de 2004 da pesquisa CNI-Ibope sobre o desempenho do governo e do presidente Lula. O levantamento inclui avaliação da população também sobre a economia e o desemprego nos próximos meses. Ipea: boletim trimestral de conjuntura será divulgado às 14h30O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), do Ministério do Planejamento, divulga, às 14h30, a edição 67 do seu boletim trimestral de conjuntura. O diretor de Estudos Macroeconômicos do Ipea, Paulo Levy, concederá entrevista coletiva na sede do Instituto. IBGE: custo da construção e contas regionais serão apresentadosO Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, às 9h30, os resultados de novembro do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Sinapi). O IBGE divulga também as contas regionais referentes a 2002. Ciesp: reunião de "notáveis" ocorre às 10 horasO Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP) realiza às 10h a primeira reunião do Centro de Estudos Estratégicos e Avançados (CEEA), que é formado por cerca de 40 notáveis. Fazem parte do CEEA políticos, empresários e acadêmicos. O objetivo do CEEA é estudar as questões estruturais que limitam o crescimento em geral e do estado de São Paulo, em particular, e a partir daí elaborar projetos que permitam a geração de empregos e o fortalecimento da indústria. Fazenda: Palocci estará em evento no Senado às 11h30Os ministros Antonio Palocci (Fazenda) e Nelson Machado (interino do Planejamento) confirmam presença, a partir das 11h30, no Salão Nobre do Senado para o lançamento do "Siga, Brasil", programa de controle social dos gastos públicos, que reúne informações gerenciais sobre de planejamento, orçamento e fiscalização. Previsto o comparecimento também dos presidentes do Senado, da Câmara e do TCU. Banco Santos: interventor participa de debate na câmaraO interventor no Banco Santos, sob intervenção do BC, Vânio Cesar Picler Aguiar, e o diretor de Fiscalização do BC, Paulo Sérgio Cavalheiro, participam de debate na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara. O debate começa às 14 horas, no Plenário 4.