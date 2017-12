Agenda: 07/12/2004 Embrapa Pecuária Sudeste promove curso sobre pastagensA Embrapa Pecuária Sudeste promove de hoje a 10 de dezembro curso sobre curso sobre Manejo intensivo de pastagens para gado de leite. Local: Embrapa Pecuária Sudeste, rodovia SP 310, km 234, São Carlos-SP. Inscrições e informações: (0xx16) 3361-5611. Trigo: começa XIII Reunião da Comissão Centro-Brasileira de PesquisaA XIII Reunião da Comissão Centro-Brasileira de Pesquisa de Trigo (XIII RCCBPT) acontece de hoje a 9 de dezembro em Goiânia. A programação do evento terá também o II Seminário Técnico de Trigo, com a participação de representantes de todos os segmentos da cadeia produtiva do trigo no Centro-Oeste. A realização é da Embrapa Arroz e Feijão, Embrapa Cerrados e Embrapa Trigo. A Comissão Centro-Brasileira de Pesquisa de Trigo reúne-se a cada dois anos em cidades diferentes. Neste ano, o encontro acontecerá na Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (FAEG), que fica na Rua 87, 662, Setor Sul de Goiânia. O objetivo do encontro é encontrar soluções que possibilitem a estabilidade da triticultura nos sistemas de produção regional, tanto no convencional como no plantio direto, além de avaliar safras anteriores e novas propostas de pesquisa. O encontro é dirigido a pesquisadores, assistentes técnicos, produtores, industriais, panificadores, fabricantes de insumos, transportadores e armazenadores. Informações sobre as inscrições podem ser obtidas pelo e-mail roselene@cnpaf.embrapa.br. A programação completa do evento, hotéis conveniados e a ficha de inscrição estão no site da Embrapa Arroz e Feijão: www.cnpaf.embrapa.br.